Войцеховского хорошо знают в Черкасской области, его уровень легитимности выше, чем у главы ОВА, — политолог

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец забывает, что важное значение сейчас имеют не его личные амбиции, а борьба Украины за существование. Об этом написал политолог Валентин Гладких, комментируя конфликт между Табурцем и депутатом-мажоритарщиком Виталием Войцеховским.

По его мнению, Табурец обладает гипертрофированным чувством собственной значимости. Поэтому вместо того чтобы решать проблемы области, он атакует тех, кто справедливо на них указывает. В частности, вместо того, чтобы адекватно реагировать на факты злоупотреблений в центрах комплектации, обращение "левых" спирта, табака и древесины, на рейдерство, местные власти выясняют отношения с Войцеховским - депутатом-мажоритарщиком, избранным в области.

Валентин Гладких напомнил: до того, как обратиться в парламент, Войцеховский трижды был мэром Золотоноши, поэтому его хорошо знают в Черкасской области. Табурец был назначен Президентом и может быть уволен в любой момент, если не продемонстрирует ожидаемых результатов и способности решать имеющиеся проблемы.

"Уровень легитимности того, кого выбирают избиратели, всегда выше уровня легитимности того, кого назначают. Поэтому следует отдавать себе отчет, что, несмотря на принадлежность к одной пропрезидентской команде, Войцеховский и Табурец имеют разные уровни легитимности и природу полномочий", — написал эксперт.

Он также добавил, что политические конфликты пока неуместны. Тем более, между представителями одного политического лагеря. "Играя в одной команде, не стоит забивать голы в собственные ворота, тем более, когда соперник не просто какой-то политический оппонент из другого лагеря, а опасный враг, явно заявляющий о своем намерении уничтожить Украину, а значит, значение имеет лишь необходимость сохранить государство, а не личные амбиции или жажда нажиться, ловя рыбу в мутной воде", — считает Гладких.

Напомним, 20 марта 2023 года Войцеховский с трибуны Верховной Рады призвал отправить в отставку руководителя Черкасского ОВА Табурца. В частности, из-за подозрений относительно его причастности к попытке рейдерского захвата Красногорского масличного завода, являющегося одним из бюджетообразующих в Золотоношском районе, и другие злоупотребления.