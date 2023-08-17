Все силы Управления стратегических расследований направили на фабрикацию уголовных дел по киевским властям – эксперт

Управление стратегических расследований МВД по Киеву получило от руководства задачу организовать преследование киевской власти. Пока политический заказ сверху не будет выполнен – сотрудникам УСР приказали приостановить теневые схемы заработка. Об этом пишет политолог Владимир Цыбулько.

«Ставьте на паузу заработок с проституток, наркоты, паленой водки и незаконной торговли. Сейчас у вас главная задача – рыть по Киеву», - это реальное указание одного из заместителей министра МВД сотрудникам управления стратегических расследований столицы. Чтобы это довести до личного состава, замминистра в понедельник, 14 августа, провел совещание, где председательствовал лично. УСРовцам даже план спустили. Столько дел, столько обысков, столько подозрений в отношении КГГА, КП, мэрии, обычных сотрудников и отдельно по команде и окружению мэра. Парализовать. Отчитаться. До конца августа! Ну, то есть до начала политического сезона», – пишет Цыбулько.

По словам политолога, это делается по двум причинам – парализовать Киев и отвлечь от громких коррупционных скандалов.

«Задачи две. Первая. Парализовать столицу. Киев и Кличко раздражают своей неподконтрольностью. Ведь «верх» некомфортно чувствует себя, не сломав систему управления столицы. Задача вторая - сфабриковать дела против мэрии и окружения мэра, чтобы прикрыть громкие коррупционные скандалы верха. Потому что «верху» нужно показывать много картинок (пусть и нелепых), отвечающих на запрос общества на справедливость. А так, здесь фоточки из обысков в КГГА выставил, здесь с подозрением покрасовался, статьи УК на камеру вслух перечитал... А потом, под шумок, своего попавшегося на взятке депутата-слугу тихонько за границу выпустил. Поэтому поручили УСРовцам. Их бордели подождут», - отмечает Владимир Цыбулько.