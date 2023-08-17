Всі сили Управління стратегічних розслідувань направили на фабрикацію кримінальних справ по київській владі – експерт

Управління стратегічних розслідувань МВС по м. Києву отримало від керівництва завдання організувати переслідування київської влади. Допоки політичне замовлення згори не буде виконано – співробітникам УСР наказали призупинити тіньові схеми заробітку.

Про це пише політолог Володимир Цибулько.

«Ставте на паузу заробіток з повій, наркоти, паленої горілки та незаконної торгівлі. Зараз у вас головне завдання – рити по Києву», - це реальна вказівка одного із заступників міністра МВС співробітникам управління стратегічних розслідувань столиці. Щоб це довести до особового складу, замміністра в понеділок, 14 серпня, провів цілу нараду, де головував особисто. УСРівцям навіть план спустили. Стільки справ, стільки обшуків, стільки підозр щодо КМДА, КП, мерії, звичайних співробітників та окремо по команді та оточенню мера. Паралізувати. Відзвітувати. До кінця серпня! Ну, тобто до початку політичного сезону», - пише Цибулько.

За словами політолога, це робиться з двох причин – паралізувати Київ та відволікти від гучних корупційних скандалів.

«Задачі дві. Перша. Паралізувати столицю. Київ і Кличко дратують своєю непідконтрольністю. Адже «верх» некомфортно почувається, не поламавши систему управління столиці. Задача друга - сфабрикувати справи проти мерії та оточення мера, щоб прикрити гучні корупційні скандали верху. Бо «верху» треба показувати багато картинок (нехай і безглуздих), які відповідають на запит суспільства на справедливість. А так, тут фоточки з обшуків у КМДА виставив, тут з підозрою покрасувався, статті КК на камеру вголос перечитав... А потім, під шумок, свого депутата-слугу, що попався на хабарі, тихенько за кордон випустив. Тож доручили УСРівцям. Їхні борделі зачекають», - пише Володимир Цибулько.