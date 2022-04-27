Всемирная туристская организация приостановила членство России

Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации проголосовала за приостановку членства России в этой структуре ООН. Об этом сообщил в своем Twitter генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

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"Члены ЮНВТО добились того, что их голоса были услышаны, и решили приостановить членство России в ЮНВТО. Послание ясно: действия всегда будут иметь последствия. Мир является одним из основных прав человека. Гарантирован всем. Без исключений", - написал он.

Пололикашвили перед этим также обратил внимание, что именно его организация стала первым агентством ООН, в котором был поставлен вопрос о членстве России. Правда, формально инициативу "перехватила" сама Россия, заявившая о намерении выйти из ЮНВТО.

"Наши позиции ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью ЮНВТО", - подчеркнул генсек.

Как сообщила на своей странице в Facebook глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, за такое решение проголосовало 40 стран, против - 11. В частности, против проголосовали Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина, Египет, Зимбабве, Казахстан, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия.

"Желаемый для России сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН не удалось. Сохранить лицо – не удалось. Зато удалось еще раз опозориться, да еще и оскандалиться в финальных конвульсиях", - написала она.

По мнению руководительницы ГАРТ, Россия должна будет "пройти длительный цивилизационный путь, получить новые качества – в гуманности, эрудиции, чести и ценностях", и лишь после полной трансформации снова претендовать на место среди членов организации.

Отметим, что ранее в среду Олеськив сообщила, что российская делегация в ходе заседания Генассамблеи ЮНВТО в Мадриде, "желая сохранить лицо и избежать публичного позора" в связи с отдельным рассмотрением вопроса о приостановлении членства в организации, решила действовать на опережение и первой заявила о намерении выйти из ее состава.

На новость также отреагировал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выразивший в своем Twitter благодарность всем странам, поддержавшим этот шаг.

"Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной", - добавил он.

Отметим, что ЮНВТО является специализированным межправительственным учреждением системы ООН, отвечающее за развитие устойчивого и общедоступного туризма. Ее членами являются 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий и две территории в статусе наблюдателя.