Всех чиновников, которые могут быть причастны к помощи врагу, нужно проверить в целях защиты национальных интересов — политолог о Гетманцеве

Чиновников и высших должностных лиц в правительстве и парламенте, которых публично подозревают в возможной причастности к помощи оккупантам, необходимо незамедлительно проверить спецслужбам с целью защиты национальной безопасности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщают "Українські новини", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Николай Давидюк, комментируя информацию о возможной причастности главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева к ракетным ударам по нефтебазам в Украине.

"За последние несколько дней Россия изменила тактику ракетных обстрелов и сконцентрировалась на объектах инфраструктуры – нефтебазах, складах техники.

Эксперты объясняют это, во-первых, желанием сорвать подготовку к посевной (а затем лишить нас экспортной выручки и повлечь за собой голод в ключевых регионах Северной Африки и Ближнего Востока, что может привести к миллионным потокам беженцев в ЕС), во-вторых, желанием повлиять на обеспечение горючим армии. Ущерб от ударов по таким объектам во Львове, Луцке, Ровно и других регионах еще предстоит подсчитать", — отметил политолог.

По его словам, накануне он общался с одним из руководителей таких пораженных баз, который называет причину "чрезвычайной точности" войск оккупанта при атаке на нефтебазы и просит "благодарить" за нее именно инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

"Якобы он за определенное время до вторжения инициировал внесение gps-координат уровнемеров нефтебаз в налоговую отчетность. И это позволило в открытом доступе не только видеть сами базы, но и понимать наполненность резервуаров. Гетманцев уже опроверг эти претензии. А базы убрали из открытого доступа в интернете", — дополнил Давидюк.

"Я не хочу нагнетать шум, который уже несется из телеграмм-каналов, мол, у политика есть экономические связи со страной-агрессором и что его деятельность и риторика в последние годы была чуть ли не коллаборантской, и то, что политик три каденции в Раде был помощником опытного КГБиста Владимира Сивковича (против которого США ввели санкции). Но проверку для самого руководителя комитета и подобных должностных лиц можно было бы организовать. В целях защиты национальных интересов", — считает эксперт.

"Ведь такие действия, сознательные или не сознательные, явно выглядят как игра в пользу противника. И очень похожи на того парня из тик-тока, по действиям которого россияне разнесли наш торговый центр в столице", — резюмировал он.