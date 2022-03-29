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Політика
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Усіх чиновників, які можуть бути причетні до допомоги ворогові, потрібно перевірити з метою захисту національних інтересів – політолог про Гетманцева

Усіх чиновників, які можуть бути причетні до допомоги ворогові, потрібно перевірити з метою захисту національних інтересів – політолог про Гетманцева

Чиновників та вищих посадових осіб в уряді та парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки.

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Як повідомляють "Українські новини", таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні.

"За останні кілька днів Росія змінила тактику ракетного обстрілу і сконцентрувалася на об'єктах інфраструктури – нафтобазах, складах техніки.

Експерти пояснюють це, по-перше, бажанням зірвати підготовку до посівної (а потім позбавити нас експортної виручки та спричинити голод у ключових регіонах Північної Африки та Близького Сходу, що може призвести до мільйонних потоків біженців у ЄС), по-друге, бажанням вплинути на забезпечення паливом армії. Збитки від ударів по таких об'єктах у Львові, Луцьку, Рівному та інших регіонах ще мають бути підраховані", — зазначив політолог.

За його словами, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данилу Гетманцеву.

"Начебто він за певний час до вторгнення ініціював внесення gps-координат рівнемірів нафтобаз у податкову звітність. І це дозволило у відкритому доступі не лише бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів. Гетманцев вже спростував ці претензії. А бази прибрали з відкритого доступу до інтернету", — доповнив Давидюк.

"Я не хочу нагнітати шум, який уже лунає з телеграм-каналів, мовляв, у політика є економічні зв'язки з країною-агресором і що його діяльність і риторика в останні роки була мало не колаборантською, і те, що політик три каденції в Раді був помічником досвідченого КДБіста Володимира Сівковича (проти якого США ввели санкції). Але перевірку для самого керівника комітету та подібних посадових осіб можна було б організувати. З метою захисту національних інтересів", — вважає експерт.

"Адже такі дії, свідомі чи не свідомі, явно виглядають як гра на користь противника. І дуже схожі на того хлопця з тик-току, за діями якого росіяни рознесли наш торговий центр у столиці",— резюмував він.