YouTube удалил более 9000 каналов о войне в Украине

YouTube удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине. Все они нарушали правила в отношении контента. В том числе удаляли видеоролики, в которых военное вторжение РФ называли "освободительной миссией".

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Об этом сообщает издание The Guardian.

С момента начала полномасштабной российско-украинской войны (с 24 февраля) YouTube отключил каналы многих российских пропагандистов. Платформа также запретила загружать видео о войне каналам, связанным с министерствами обороны и иностранных дел России. Потому что они называют войну либо "спецоперацией", либо "освободительной миссии".

"У нас есть политика в отношении крупных насильственных событий, и это относится к таким вещам, как отрицание крупных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди Хук. И, конечно же, то, что происходит в Украине, — это крупное насильственное событие. И поэтому мы использовали эту политику, чтобы предпринять беспрецедентные действия", — прокомментировал директор по продукту YouTube Нил Моха.

Он добавил, что новостной контент YouTube о конфликте только в Украине набрал более 40 миллионов просмотров, при этом сейчас в общей массе удаленных роликов больше всего именно видео, где пророссийские авторы оправдывают войну.

Фото: ua.depositphotos.com