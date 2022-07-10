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За сутки ВСУ уничтожили 100 оккупантов, 3 танка и один вертолет
За сутки 9 июня Вооруженные силы Украины уничтожили 100 оккупантов. Таким образом с начала вторжения 24 февраля потери российских войск составили 37300 военнослужащих. Об этом на Facebook сообщает Генеральный штаб.
Также с начала вторжения по состоянию на утро 10 июня оккупанты потеряли 1641 танк, 3823 боевых бронированных машин, 834 артиллерийские системы, 247 РСЗО, 108 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, а также 674 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, российская армия стягивает войска вблизи Белогоровки и обстреливает окрестные населенные пункты в Луганской области. В частности, оккупанты нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак по области за прошедшие сутки.Российская армия стягивает войска вблизи Белогоровки и обстреливает окрестные населенные пункты в Луганской области. В частности, оккупанты нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак по области за прошедшие сутки.