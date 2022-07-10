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За добу ЗСУ знищили 100 окупантів, 3 танки та один вертоліт
За добу 9 червня Збройні сили України знищили 100 окупантів. Таким чином, з початку вторгнення 24 лютого втрати російських військ склали 37300 військовослужбовців. Про це на Facebook повідомляє Генеральний штаб.
Також з початку вторгнення станом на ранок 10 червня окупанти втратили 1641 танк, 3823 бойових броньованих машин, 834 артилерійські системи, 247 РСЗВ, 108 засобів ППО, 217 літаків, 188 вертольотів, а також 674 БПЛА оперативно.
Нагадаємо, російська армія стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти на Луганщині. Зокрема, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і семи артилерійських атак по області за минулу добу. Російська армія стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти в Луганській області. Зокрема, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і семи артилерійських атак по області за минулу добу.