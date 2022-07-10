За добу ЗСУ знищили 100 окупантів, 3 танки та один вертоліт

За добу 9 червня Збройні сили України знищили 100 окупантів. Таким чином, з початку вторгнення 24 лютого втрати російських військ склали 37300 військовослужбовців. Про це на Facebook повідомляє Генеральний штаб.

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Також з початку вторгнення станом на ранок 10 червня окупанти втратили 1641 танк, 3823 бойових броньованих машин, 834 артилерійські системи, 247 РСЗВ, 108 засобів ППО, 217 літаків, 188 вертольотів, а також 674 БПЛА оперативно.

Втрати окупантів від початку вторгнення станом на ранок 24 лютого.

Нагадаємо, російська армія стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти на Луганщині. Зокрема, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і семи артилерійських атак по області за минулу добу. Російська армія стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти в Луганській області. Зокрема, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і семи артилерійських атак по області за минулу добу.