За сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов

За сутки 8 июня Вооруженные силы Украины уничтожили 300 оккупантов. Таким образом потери российских войск с начала вторжения 24 февраля составили 37 200 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб.

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Также с начала вторжения 24 февраля оккупанты потеряли 1638 танков, 3815 боевых бронированных машин, 832 артиллерийские системы, 247 РСЗО, 108 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, а также 647 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные Генерального штаба

Напомним, Россия стягивает резервные силы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций. Также большая часть новых пехотных подразделений разворачивается с бронированными машинами МТ-ЛБ как основным транспортом, разработанным еще в 1950-х годах.