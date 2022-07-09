За добу ЗСУ знищили 300 окупантів

За добу 8 червня Збройні сили України знищили 300 окупантів. Таким чином, втрати російських військ з початку вторгнення 24 лютого склали 37 200 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб.

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Також з початку вторгнення 24 лютого окупанти втратили 1638 танків, 3815 бойових броньованих машин, 832 артилерійські системи, 247 РСЗВ, 108 засобів ППО, 217 літаків, 187 вертольотів, а також 647 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані Генерального штабу

Нагадаємо, Росія стягує резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій. Також більшість нових піхотних підрозділів розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ як основним транспортом, розробленим ще 1950-х роках.