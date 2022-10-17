Замглавы ОП Татаров помогает Микитасю присвоить госимущество "Укрбуда" и уйти от уголовной ответственности, — Майборода

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, которого считают креатурой Андрея Ермака, помогает экс-президенту строительной государственной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю присвоить госимущество компании. Об этом в интервью Цензор.net сообщил гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

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После того, как Микитась обвинил Татарова в "решении вопросов "Укрбуда", ему сообщили подозрение в похищении человека. В марте 2020 года он вышел из СИЗО и отказался от своих показаний против Татарова. По данным Майбороды, бывшие партнеры договорились о сотрудничестве.

"Микитась не обвиняет Татарова, а тот помогает снять все обвинения с Микитася о похищении человека и сфабриковать дело против меня и Федотенкова (Дмитрий Федотенков в 2019 году стал совладельцем холдинга "Укрбуд" — ред.) относительно "рейдерства Укрбуда" и таким образом требовать несуществующие "украденные" 100 млн долларов", — сказал Майборода.

Он назвал Микитася "опасным и авантюрным человеком" и заявил о давлении и угрозах, которые получает лично, а также его семья. С 2019 года было зарегистрировано несколько уголовных дел относительно угроз убийством и покушения на похищение сына Майбороды. Однако ни одно из дел не рассматривается. "Татаров, имея влияние на все правоохранительную систему страны, не дает ход этим делам, защищает Микитася, более того, помогает в противоправных действиях против меня в пользу Микитася", — заявил гендиректор "Укрбуд Девелопмент".

Он сообщил, что за украденные в "Укрбуде" деньги Микитась сейчас коррумпирует чиновников и правоохранительные органы. На взятки бывшей ГАСИ, которую контролировал нардеп Вадим Столар, Микитась потратил свыше 9 млн долларов. По данным Майбороды, Микитась подкупал и политиков топ-уровня. Например, во время выборов "пожертвовал" партии "Слуга народа" 1,2 млн долларов, партии "Батькивщина" — 500 тыс. долл.

Майборода сообщил, что дал показания и передал бухгалтерские документы, которые подтверждают воровство Микитасем 90% бюджетных денег на проекте строительства военных складов. Майборода также собирается свидетельствовать против Татарова. Однако дальнейшая судьба этих дел будет зависеть от "дальнейшего влияния Татарова".

Напомним, ранее Микитась заявил о возвращении юрконтроля над "Укрбуд Девелопмент", а также анонсировал встречу с застройщиками и инвесторами.