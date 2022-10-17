Заступник голови ОП Татаров допомагає Микитасю привласнити держмайно "Укрбуду" і уникнути кримінальної відповідальності, — Майборода

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, якого вважають креатурою Андрія Єрмака, допомагає екс-президенту будівельної державної корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю привласнити держмайно компанії. Про це в інтерв'ю Цензор.net повідомив гендиректор "Укрбуд Девелопменту" Олег Майборода.

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Після того, як Микитась звинуватив Татарова у "вирішенні питань "Укрбуду", йому повідомили підозру у викраденні людини. У березні 2020 року він вийшов із СІЗО і відмовився від своїх свідчень проти Татарова. За даними Майбороди, колишні партнери домовилися про співпрацю.

"Микитась не звинувачує Татарова, а той допомагає зняти всі звинувачення з Микитася про викрадення людини і сфабрикувати справу проти мене та Федотенкова (Дмитро Федотенков у 2019 році став співвласником холдингу " Укрбуд " — ред.) щодо "рейдерства Укрбуду" і таким чином вимагати "вкрадені" 100 млн доларів", - сказав Майборода.

Він назвав Микитася "небезпечною та авантюрною людиною" і заявив про тиск і погрози, які отримує особисто, а також його родина. З 2019 року було зареєстровано кілька кримінальних справ щодо загроз убивством та замаху на викрадення сина Майбороди. Однак жодна із справ не розглядається. "Татаров, маючи вплив на всю правоохоронну систему країни, не дає ходу цим справам, захищає Микитася, більше того, допомагає у протиправних діях проти мене на користь Микитася", - заявив гендиректор "Укрбуд Девелопмент".

Він повідомив, що за вкрадені в "Укрбуді" гроші Микитась зараз корумпує чиновників та правоохоронні органи. На хабарі колишньої ГАСІ, яку контролював нардеп Вадим Столар, Микитась витратив понад 9 млн. доларів. За даними Майбороди, Микитась підкуповував і політиків топ-рівню. Наприклад, під час виборів "пожертвував" партії "Слуга народу" 1,2 млн. доларів, партії "Батьківщина" - 500 тис. дол.

Майборода повідомив, що дав свідчення та передав бухгалтерські документи, які підтверджують крадіжку Микитасем 90% бюджетних грошей на проекті будівництва військових складів. Майборода також має намір свідчити проти Татарова. Однак подальша доля цих справ залежатиме від "подальшого впливу Татарова".

Нагадаємо, раніше Микитась заявив про повернення юрконтролю над "Укрбуд Девелопмент", а також анонсував зустріч із забудовниками та інвесторами.