Запад Украины стал новой целью в российской тактике ракетных ударов, — FT

В течение недели во время массированных ракетных атак россияне ставили своей целью нанести удары именно по западным регионам Украины. Это связано с тем, что захватчики стремились ослабить возможность Сил обороны готовить в тылу военные операции.

Об этом 17 августа сообщила британская ежедневная газета Financial Times со ссылкой на людей, осведомленных о ситуации.

В течение недели Россия запустила десятки ракет вглубь западной Украины, нацелившись на авиабазы, взлетно-посадочные площадки и учебные центры пилотов, которые находятся в 1000 км от линии фронта.

Только во вторник, 15 августа, было выпущено 28 крылатых ракет, 16 из которых ликвидировали воздушные силы.

Украинская сторона, по информации FT, рассматривает эти удары как часть плана оккупантов по разрушению украинских взлетно-посадочных полос и флота бомбардировщиков, которые использовались для запуска британских ракет Storm Shadow и французских ракет Scalp.

Поэтому Украина сейчас пытается перемещать важное оружие и квалифицированный персонал. Украинские пилоты постоянно курсируют по десяткам отечественных авиабаз и коммерческих аэропортов.

Заметим, что россияне также продолжают целиться на гражданских. Так, 15 августа в результате атаки на Львов 15 человек получили травмы. Попадание зафиксировали также в Луцке — в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли. В тот же день в Ивано-Франковской области работала ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом.