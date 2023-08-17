Захід України став новою ціллю в російській тактиці ракетних ударів, — FT

Протягом тижня під час масованих ракетних атак росіяни ставили собі за мету завдати ударів саме по західних регіонах України. Це пов'язано з тим, що загарбники прагнули послабити можливість Сил оборони готувати військові операції, що відбувається в тилу.

Про це 17 серпня повідомила британська щоденна газета Financial Times з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Протягом тижня Росія запустила десятки ракет вглиб західної України, націлившись на авіабази, злітно-посадкові майданчики і навчальні центри пілотів, які знаходяться на відстані до 1000 км від лінії фронту.

Тільки у вівторок, 15 серпня, було випущено 28 крилатих ракет, 16 з яких ліквідували Повітряні сили.

Українська сторона, за інформацією FT, розглядає ці удари як частину плану окупантів з руйнування українських злітно-посадкових смуг і флоту бомбардувальників, які використовувалися для запуску британських ракет Storm Shadow і французьких ракет Scalp.

Тому Україна зараз намагається переміщати важливу зброю та свій кваліфікований персонал. Українські пілоти постійно курсують по десятках вітчизняних авіабаз і комерційних аеропортів.

Зауважимо, що росіяни також продовжують цілитися на цивільних. Так, 15 срепня внаслідок атаки на Львів 15 людей дістали травми. Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули. Того ж дня на Івано-Франківщині працювала ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок.