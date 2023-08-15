Ракетная атака по Львовщине: повреждено около 40 домов, 15 человек получили травмы (ФОТО, ВИДЕО)

15 августа армия страны-агрессора РФ крылатыми ракетами атаковала Львовскую область в период с 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 попали. В результате атаки 15 человек получили травмы.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в ходе этой ракетной атаки обошлось без погибших. Пострадали 15 человек.

"Самой младшей потерпевшей 10 лет, самой старшей – 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек госпитализированы", - отметил Козицкий.

Он добавил, что оккупанты повредили около 40 домов.

Повреждения во Львове

"Потерпели разрушения 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего - на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия", - подчеркнул Козицкий Козыцкий.

Одна из ракет попала по территории детского сада, получила повреждения здание детсада.

Разрушение во Львовской области

В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 – критически. Также повреждены легковые автомобили.

В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Потерпевших нет.

"По состоянию на данный момент идет обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара", - подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что жильцы, чьи дома получили разрушения и повреждения, могут на платформе "Дія" подать запрос на получение компенсации на ремонт. Максимальная сумма возмещения – 200 тысяч гривен.

Последствия ракетной атаки РФ по Украине

Во время очередной масштабной атаки по территории Украины 15 августа армия страны-агрессора РФ выпустила около 28 крылатых ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них.

Попадание зафиксировали также в Луцке в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.

В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

В Смеле Черкасской области российские ракеты попали на территорию частного предприятия и медучреждения.

Также во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 15 августа в Ивано-Франковской области работала ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом.