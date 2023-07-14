Завитневич и Табурец построили в Черкасской области "феодальную вертикаль", - Сергей Иванов

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич и подконтрольный ему председатель Черкасской областной администрации Игорь Табурец создали в области "феодальную вертикаль" образца времен беглого президента Януковича.

Об этом в Facebook написал журналист Сергей Иванов.

Завитневич – муж Натальи Завитневич, которая училась в одной гимназии с президентом Владимиром Зеленским. В Раде Завитневич возглавляет Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке. Фигурировал в антикоррупционном расследовании: подконтрольный ему "Смелянский литейный завод" стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗ. В 2020 году Завитневич возглавил Черкасскую областную организацию партии "Слуга народа".

"Партийный центр депутат в лучших традициях КПСС монополизировал почти сразу, выдавив всех несогласных, нелояльных и просто чужих, которых с тех пор на собрание не пускают. Результатом такого бана стало недавнее переизбрание голосами 10 "доверенных" партийцев, остальных просто не пустили" Иванов.

По его информации, именно Завитневич лоббировал назначение Табурца главой ОГА: "Теперь они вдвоем руководят регионом абсолютно феодальным способом, оказывают, по словам местных, давление на глав общин и администраций, руководителей правоохранительных органов. Без благословения Завитневича и Табурца в области не происходит ничего ".

Ранее Сергей Иванов писал о разветвленной сети "смотрящих" , которую в Черкасской области построил Табурец. Сферы влияния поделены между советниками председателя ОГА. Практически все они имеют коррупционный бэкграунд.