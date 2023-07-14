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Завітневич і Табурець побудували на Черкащині "феодальну вертикаль", - Сергій Іванов

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Фото: пресслужба Черкаської ОВА
Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Фото: пресслужба Черкаської ОВА

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич і підконтрольний йому голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець створили в області "феодальну вертикаль" зразка доби президента-втікача Януковича.

 Про це у Facebook написав журналіст Сергій Іванов.

Завітневич — чоловік Наталії Завітневич, яка навчалась в одній гімназії з президентом Володимиром Зеленським. У Раді Завітневич очолює Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Фігурував в антикорупційному розслідуванні: підконтрольний йому "Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ. У 2020 році Завітневич очолив Черкаську обласну організацію партії "Слуга народу".

"Партійний осередок депутат у найкращих традиціях КПРС монополізував майже одразу, вичавивши всіх незгодних, нелояльних і просто чужих, яких відтоді на збори не пускають. Результатом такого бану стало нещодавнє переобрання голосами 10 "довірених" партійців, решту просто не пустили", — написав Сергій Іванов.

За його інформацією, саме Завітневич лобіював призначення Табурця головою ОДА: "Тепер вони вдвох керують регіоном в абсолютно феодальний спосіб, чинять, за словами місцевих, тиск на голів громад та адміністрацій, керівників правоохоронних органів. Без благословення Завітневича і Табурця в області не відбувається нічого".

Раніше Сергій Іванов писав про розгалужену мережу "смотрящих", яку на Черкащині побудував Табурець. Сфери впливу поділені між радниками голови ОДА. Майже всі вони мають корупційний бекграунд.

Автор:
Світлана Манько