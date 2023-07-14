Завітневич і Табурець побудували на Черкащині "феодальну вертикаль", - Сергій Іванов

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич і підконтрольний йому голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець створили в області "феодальну вертикаль" зразка доби президента-втікача Януковича.

Про це у Facebook написав журналіст Сергій Іванов.

Завітневич — чоловік Наталії Завітневич, яка навчалась в одній гімназії з президентом Володимиром Зеленським. У Раді Завітневич очолює Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Фігурував в антикорупційному розслідуванні: підконтрольний йому "Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ. У 2020 році Завітневич очолив Черкаську обласну організацію партії "Слуга народу".

"Партійний осередок депутат у найкращих традиціях КПРС монополізував майже одразу, вичавивши всіх незгодних, нелояльних і просто чужих, яких відтоді на збори не пускають. Результатом такого бану стало нещодавнє переобрання голосами 10 "довірених" партійців, решту просто не пустили", — написав Сергій Іванов.

За його інформацією, саме Завітневич лобіював призначення Табурця головою ОДА: "Тепер вони вдвох керують регіоном в абсолютно феодальний спосіб, чинять, за словами місцевих, тиск на голів громад та адміністрацій, керівників правоохоронних органів. Без благословення Завітневича і Табурця в області не відбувається нічого".

Раніше Сергій Іванов писав про розгалужену мережу "смотрящих", яку на Черкащині побудував Табурець. Сфери впливу поділені між радниками голови ОДА. Майже всі вони мають корупційний бекграунд.