Зеленский и Макрон обсудили защиту Украины от российских воздушных атак

Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эмануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы энергетической стабильности Украины, в частности, обеспечения защиты от воздушных атак. Об этом Зеленский написал на своем телеграмм-канале.

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"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Он отметил демилитаризацию ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в том числе защиты системы от воздушных атак", - написал президент.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, выступая на Парламентской ассамблее НАТО, призвал парламентариев обеспечить полную защиту украинского неба, предоставив Украине достаточное количество систем противовоздушной и противоракетной обороны.