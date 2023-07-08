Зеленский поговорил с премьером Нидерландов: обсудили сроки обучения украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который недавно подал в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Телефонный разговор состоялся во время рабочего визита Зеленского в Турцию. Президент Украины выразил поддержку премьер-министру Нидерландов в "непростой политический момент" и поблагодарил его команду за неизменную принципиальную позицию по российскому вторжению.

"Стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества и зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на самолетах F-16", - говорится в сообщении.

Зеленский и Рютте также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, а также уделили внимание подготовке к Глобальному саммиту мира и реализации Украинской формулы мира.

Подготовка украинских пилотов на F-16

Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.

После этого исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16, однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.

Марк Рютте подал в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 7 июля вечером объявил об отставке правительства из-за несогласия по поводу миграционной политики.

Рютте занимает должность премьер-министра Нидерландов с 2010 года, нынешнее правительство для него четвертое. Вероятно, новые парламентские выборы пройдут в течение 90 дней.