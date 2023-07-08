Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів: обговорили терміни навчання українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який нещодавно подав у відставку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Телефонна розмова відбулася під час робочого візиту Зеленського у Туреччину. Президент України висловив підтримку прем’єр-міністру Ніерналіндів в "непростий політичний момент" і подякував його команді за непорушність принципової позиції щодо російського вторгнення.

"Сторони обговорили питання оборонної співпраці й зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на літаках F-16", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Рютте скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також приділили увагу підготовці до Глобального саміту миру та реалізації Української формули миру.

Підготовка українських пілотів на F-16

Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня мала бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Раніше Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.

Після цього виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах F-16, проте у Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію.

Марк Рютте подав у відставку

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 7 липня ввечері оголосив про відставку уряду через незгоду щодо міграційної політики.

Рютте займає посаду прем’єр-міністра Нідерландів з 2010 року, нинішний уряд є для нього четвертим. Ймовірно, нові парламентські вибори відбудуться протягом 90 днів.