Зеленский посетил украинских защитников в Донецкой области

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил командные пункты военных соединений оперативно-тактической группировки "Донецк", которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Глава государства вместе с командующим морской пехотой и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 8 бригад.

В рамках визита Зеленский выслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТУ "Донецк" и выполнении боевых задач, а также уровне материально-технического обеспечения.

Зеленский обсудил с командирами ряд актуальных вопросов. Командиры отметили потребность в БПЛА, средствах противодействия дронам и нехватки боеприпасов. Также было отмечено, что в некоторых подразделениях не хватает личного состава.

В ходе обсуждения также была высказана идея создания вспомогательной системы обеспечения бригад. Эта система возьмет на себя менеджерские функции и уволит время командиров для боевой работы. Дополнительно обсуждались методы повышения мотивации воинов.

Он также поблагодарил военных и вручил государственные награды украинским защитникам.

"Горжусь, что у нас в государстве есть такие обычные, но при этом героические люди. Благодаря вам здесь точно останется Украина. И это важно для всех будущих поколений", - добавил президент.

Напомним, украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.