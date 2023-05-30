Зеленский рассмотрит петицию по закону о запрете ввоза российских книг, который он не подписывает уже год

На сайте президента набрала необходимые для ответа 25 тысяч электронных подписей петиция с требованием к Владимиру Зеленскому подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора.

Обращение, поданное 16 мая гражданином Тарасом Шамайдой, получило, таким образом, необходимую поддержку всего через две недели (в целом на это дается три месяца).

Речь идет о законе, который получил №2309-IX (соответствующий законопроект имел №7459). Он был принят Верховной Радой еще 19 июня 2022 года, а на следующий день подписан главой парламента Русланом Стефанчуком и отправлен на подпись Зеленскому.

Закон был одобрен конституционным большинством депутатов (306), в частности большинством нардепов во всех фракциях и группах, и ни один из присутствующих не выступил против и не воздержался.

Документ запрещает ввоз и распространение в Украине издательской продукции из России, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины, усиливает ограничения по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, а для изданий, изданных на русском языке и ввозимых из других стран, введен разрешительный порядок ввоза, который до этого действовал для ввозимых из РФ изданий.

Согласно закону, с 1 января 2023 года в Украине книги должны были издаваться только на украинском языке, языках коренных народов Украины (то есть на крымскотатарском) и официальных языках Европейского союза.

Предполагается, что книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала. Переводная литература должна издаваться и распространяться в переводах на украинский язык или на любой официальный язык ЕС или язык коренного народа Украины.

"Закон не требует ни копейки бюджетных расходов и имеет определяющее значение для будущего всей книжной отрасли. 20 июня 2022 года он передан Вам на подпись, однако, несмотря на единогласное решение парламента, рекомендацию Кабмина и требования Конституции, до сих пор не подписан", - отмечал автор петиции к Зеленскому.

По его словам, издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт и далее свободно продаются в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические устои украинского книгоиздания.

Инициатор указывает, что подписать указанный закон публично призывали известные украинские писатели, ведущие издатели и книгораспространители, юристы, многочисленные организации гражданского общества, в том числе Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей и коалиция "Реанимационный пакет реформ".

"Понятно, что в условиях войны Вы как глава государства и верховный главнокомандующий заняты прежде всего вопросами вооруженного отпора агрессору. Но ситуация, когда парламент, книжная отрасль и гражданское общество единодушны в поддержке закона 2309-IX, и только отсутствие Вашей подписи позволяет России и дальше разрушать наш книжный рынок, непонятна и неприемлема", - заявил Шамайда.

Он напомнил, что часть 3 статьи 94 Конституции определяет, что если президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.

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