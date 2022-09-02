Киевляне отдали на макулатуру 25 тонн российских книг

В Киеве в муниципальном книжном магазине "Сияние книги" собрали почти 25 тонн российских книг и отправили их на переработку. Вырученные от реализации макулатуры средства будут направлены на нужды украинских защитников.

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Об этом сообщают в пресс-службе Киевского городского совета.

"В течение 1,5 месяца к сбору российских печатных изданий присоединились более 1 700 жителей, которые несли нам книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненные книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте", - говорится в сообщении.

В общей сложности было собрано ориентировочно 48 тысяч книг, а это почти 25 тонн макулатуры, которую уже отвезли на переработку и получили 97 856 грн.

"Совместными усилиями удалось собрать эти средства для нужд украинских бойцов, а именно планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже отослан, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг. Предлагаем жителям приобщаться и приносить книги, которым уже не место в домашних библиотеках", – отметили в КП "Городской магазин".

Там добавили, что каждому, кто принесет и сдаст русскую книгу, будет предоставлена скидка 10% на покупку новых книг, которые стоят настоящих украинцев.

Сбор проходит по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 6

Напомним, Верховная Рада уже запретила импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.

Кроме того, Киевский городской совет намерен принять решение о введении в столице моратория на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева.

В других городах Украины также активизировалась дерусификация на фоне российской военной агрессии против украинцев. К примеру, в Одесской области и Николаеве из школьной программы убирают русский язык и литературу.

Кроме того, городские власти Ивано-Франковска официально запретили исполнение песен на русском языке.