Кияни віддали на макулатуру 25 тонн російських книг

У Києві в муніципальній книгарні "Сяйво книги" зібрали майже 25 тонн російських книг і відправили їх на переробку. Отримані від реалізації макулатури кошти будуть спрямовані на потреби українських захисників.

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Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської ради.

"Протягом 1,5 місяця до збору російських друкованих видань долучились понад 1 700 мешканців, які несли нам книги в руках, везли у валізах, приїжджали на переповнених книгами авто, відправляли на таксі або надсилали їх поштою", - йдеться у повідомленні.

Загалом було зібрано орієнтовно 48 тисяч книжок, а це майже 25 тонн макулатури, яку вже відвезли на перероблення та отримали 97 856 грн.

"Спільними зусиллями вдалось зібрати ці кошти для потреб українських бійців, а саме плануємо придбати автомобіль для одного з батальйонів на передовій. Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг. Пропонуємо мешканцям долучатись та приносити книги, яким вже не місце в домашніх бібліотеках", – зазначили у КП "Міський магазин".

Там додали, що кожному, хто принесе та здасть російську книжку, буде надано знижку 10% на покупку нових книг, які варті справжніх українців.

Збір триває за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 6.

Зазначимо, що Верховна Рада вже заборонила імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, Білорусі та підконтрольних зараз Росії територій України.

Крім того, Київська міська рада має намір ухвалити рішення про введення в столиці мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

В інших містах України також активізувалась дерусифікація на тлі російської військової агресії проти українців. Наприклад, в Одеській області та Миколаєві зі шкільної програми прибирають російську мову та літературу.

Окрім того, міська влада Івано-Франківська офіційно заборонила виконання пісень російською мовою.