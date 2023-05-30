Зеленський розгляне петицію щодо закону про заборону ввезення російських книг, який він не підписує вже рік

На сайті президента набрала необхідні для його відповіді 25 тисяч електронних підписів петиція з вимогою до Володимира Зеленського підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора.

Звернення, подане 16 травня громадянином Тарасом Шамайдою, отримало, таким чином, необхідну підтримку лише за два тижні (загалом на це дається три місяці).

Йдеться про закон, що отримав №2309-IX (відповідний законопроект мав №7459). Він був прийнятий Верховною Радою ще 19 червня 2022 року, а наступного дня підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком і відправлений на підпис Зеленському.

Закон було схвалено конституційною більшістю депутатів (306), зокрема більшістю нардепів у всіх фракціях та групах, а жоден з присутніх не виступив проти та не утримався.

Документ забороняя ввезення і розповсюдження в Україні видавничої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України, посилює обмеження щодо ввезення і розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, а для видань, виданих російською мовою, що ввозяться з інших країн, запроваджено дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для видань, що ввозяться з РФ.

Згідно із законом, з 1 січня 2023 року в Україні книжки мали б видаватися лише українською мовою, мовами корінних народів України (тобто кримськотатарською) і офіційними мовами Європейського союзу.

Передбачено, що книжки іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література має видаватися і розповсюджуватися в перекладах на українську мову або будь-яку офіційну мову ЄС чи мову корінного народу України.

"Закон не потребує ні копійки бюджетних витрат і має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі. 20 червня 2022 року він переданий Вам на підпис, однак попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції досі не підписаний", - наголошував автор петиції до Зеленського.

За його словами, видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави й економічні підвалини українського книговидання.

Ініціатор вказує, що підписати зазначений закон публічно закликали найвідоміші українські письменники, провідні видавці й книгорозповсюджувачі, правники, численні організації громадянського суспільства, в тому числі Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і коаліція "Реанімаційний пакет реформ".

"Зрозуміло, що в умовах війни Ви як глава держави й верховний головнокомандувач зайняті перш за все питаннями збройної відсічі агресору. Але ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці закону 2309-ІХ, і лише відсутність Вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною", - заявив Шамайда.

Він нагадав, що частина 3 статті 94 Конституції визначає, що якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, закон вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

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