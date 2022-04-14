Зеленский созвонился с Макроном и ответил на заявление о "братском народе"

Президент Владимир Зеленский 14 апреля провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануелем Макроном. В частности, украинский президент подчеркнул, что Украина защищается от народа-захватчика.

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Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление Украины народу-захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс", — рассказал президент.

Ранее Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джозеф Байден. Французский лидер сказал: "я буду осторожен с такими понятиями сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – братья".

Высказывание о "братском народе" негативно восприняли в Украине. В МИД открыто заявили, что разочарованы такой позицией Макрона. В свою очередь Зеленский назвал слова французского коллеги болезненными.

"Мы не теряем ни одной детали, такие вещи для нас очень болезненны. Я обязательно, сделаю все возможное, чтобы сегодня обсудить с ним этот вопрос. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 14 апреля.