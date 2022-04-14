Зеленський зателефонував Макрону і відповів на заяву про "братський народ"

Президент Володимир Зеленський 14 квітня провів телефонні переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема, український президент наголосив, що Україна захищається від народу-загарбника.

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Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір України народу-загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес", - розповів президент.

Раніше Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент Джозеф Байден. Французький лідер сказав: "я буду обережний із такими поняттями сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці) – брати".

Висловлювання про "братський народ" негативно сприйняли в Україні. У МЗС відкрито заявили, що розчаровані такою позицією Макрона. У свою чергу, Зеленський назвав слова французького колеги болючими.

"Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі. Я обов'язково зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - сказав глава держави, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 14 квітня.