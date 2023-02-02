Зеленский впервые провел дополнительное заседание Ставки в узком формате: для "особо значимой беседы"

Президент Владимир Зеленский в четверг провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, впервые состоявшееся не только в традиционном, но и в ограничительном составе. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

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"Провел сегодня заседание Ставки, впервые – в двойном формате. Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте, попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки. А затем во второй половине дня – дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимой беседы", - заявил он.

Президент не сообщил никаких подробностей относительно "узкого" состава этого органа, но дал понять, что столь чувствительные вопросы обсуждались именно по поводу вероятного военного наступления России.

"Мы не оставим без нашего ответа ни одно агрессивное действие оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий", - сказал Зеленский.

По его словам, РФ ищет варианты для того, чтобы попытаться изменить ход войны и пытается поставить на службу своей агрессии потенциал всех территорий, которые она пока контролирует.

"Мы же должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием. Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром о поставках для обороны. А также ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию", – подчеркнул президент.

Как выразился глава государства, враг "должен выйти из этой своей стадии" значительно более ослабленным, чем предполагает для себя даже в худших сценариях, что является трудной задачей для Украины, которая все равно должна ее выполнить.

Напомним, что, как заявил украинский министр обороны Алексей Резников, российские оккупационные войска могут начать масштабное наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.