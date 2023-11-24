Зеленский заменил руководство Нацгвардии: уволены четыре заместителя

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 ноября, сменил состав командования Национальной гвардии. Согласно указам президента были уволены четыре заместителя командующего Нацгвардией.

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Соответствующие указы №781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023 появились на сайте Офиса президента.

Согласно им, был уволен первый заместитель командующего Нацгвардии Владимир Кондратюк и заместители Николая Николенко, Олег Сахон и Александр Набок.

В то же время, указами №785/2023, №786/2023 и №787/2023 вместо них были назначены:

подполковника Вадима Гладкова – первым заместителем командующего Нацгвардией (до этого он возглавлял бригаду Нацгвардии "Спартан" из Гвардии наступления),

заместителями – Александра Билоуса и Алексея Осипенко.

Напомним, 9 июля Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Героя Украины полковника Александра Пивненко, отличившегося в боях за Бахмут.

Слухи об увольнении командующих ВСУ

Отметим, несколько дней назад издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщало, что министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными. Сергея Наева.

В Минобороны это опровергли, но 19 ноября Зеленский уволил Остащенко и назначил на ее место Анатолия Казмирчука.

Министр обороны Рустем Умеров отреагировал на слухи о возможном увольнении командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и командующего оперативно-стратегическими войсками "Таврия" Александра Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления. Глава Минобороны заверил, что такие вопросы раздаются только с целью повышения эффективности процессов и достижения стандартов НАТО.