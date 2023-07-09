Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардии полковника Александра Пивненко, отличившегося в боях за Бахмут.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что о назначении Зеленский сообщил в субботу, 8 июля, во Львове, во время посещения Западного территориального управления Национальной гвардии.

Выступая перед личным составом, президент подчеркнул, что полковник Александр Пивненко – это мощный воин Национальной гвардии Украины, отличившийся в боях против российских оккупантов, в том числе в боях за Бахмут Донецкой области.

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины. Господин командующий! Желаю вам и всей Украине освобождения всей нашей земли, возвращения всех наших людей, вожделенной победы", – сказал Зеленский.

Александр Пивненко. Фото: Нацгвардия

Заметим, Александру Пивненко 37 лет. Он был комбригом 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, показавшей в Бахмуте высокие боевые результаты и успешную организацию обороны.

В 2022 году он возглавил третью бригаду оперативного назначения Нацгвардии (Харьков). Под его командованием бригада участвовала в обороне Харькова, освобождала села Мала Рогань, Циркуны, Кутузовку. Весной 2023 года он возглавил Восточное управление Нацгвардии.

24 марта 2023 года президент Украины вручил Александру Пивненко звание Герой Украины.

До сих пор исполняющим обязанности командующего Нацгвардией был генерал-лейтенант Юрий Лебедь. По словам Зеленского, он будет оставаться в Министерстве внутренних дел: "Мы не теряем наших генералов".

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабной русско-украинской войны, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардией.

Лебедь до этого исполнял обязанности командующего после того, как Николай Балан подал в отставку в связи с инцидентом на Южмаше. Тогда солдат-срочник расстрелял людей и скрылся с оружием.