Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Героя України полковника Олександра Півненка, який відзначився у боях за Бахмут.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що про призначення Зеленський повідомив у суботу, 8 липня, у Львові під час відвідання Західного територіального управління Національної гвардії.

Виступаючи перед особовим складом, президент наголосив, що полковник Олександр Півненко – це потужний воїн Національної гвардії України, який відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема в боях за Бахмут на Донеччині.

"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу! Бажаю вам і всій Україні звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, омріяної перемоги", – сказав Зеленський.

Олександр Півненко. Фото: Нацгвардія

Зауважимо, Олександру Півненко 37 років. Він був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка у Бахмуті показала високі бойові результати та успішну організацію оборони.

У 2022 році він очолив третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії (Харків). Під його командуванням бригада брала участь в обороні Харкова, звільняла села Мала Рогань, Циркуни, Кутузівку. Навесні 2023 року він очолив Східне управління Нацгвардії.

24 березня 2023 року президент України вручив Олександру Півненко звання Герой України.

Донині виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії був генерал-лейтенант Юрій Лебідь. За словами Зеленського, він залишатиметься у Міністерстві внутрішніх справ: "Ми не втрачаємо наших генералів".

25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії.

Лебідь до цього виконував обов'язки командувача – після того, як Микола Балан подав у відставку у зв'язку з інцидентом на Південмаші. Тоді солдат-строковик розстріляв людей і втік зі зброєю.