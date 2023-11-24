Зеленський замінив керівництво Нацгвардії: звільнено чотирьох заступників

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 листопада, змінив склад командування Національної гвардії. Відповідно до указів президента було звільнено чотирьох заступників командувача Нацгвардії.

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Відповідні укази №781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023 з'явилися на сайті Офісу президента.

Згідно з ними, було звільнено першого заступника командувача Нацгвардії Володимира Кондратюка та заступників Миколу Миколенка, Олега Сахона та Олександра Набока.

Водночас, указами №785/2023, №786/2023 та №787/2023 замість них було призначено:

підполковника Вадима Гладкова - першим заступником командувача Нацгвардії (до цього він очолював бригаду Нацгвардії "Спартан" з Гвардії наступу),

заступниками – Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.

Нагадаємо, 9 липня Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Героя України полковника Олександра Півненка, який відзначився у боях за Бахмут.

Чутки про звільнення командувачів ЗСУ

Зауважимо, кілька днів тому видання "Українська правда" посилаючись на свої джерела повідомляло, що міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

У Міноборони це спростували, але 19 листопада Зеленський звільнив Остащенко і призначив на її місце Анатолія Казмірчука.

Міністр оборони Рустем Умєров відреагував на чутки про можливе звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача оперативно-стратегічних військ "Таврія" Олександра Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу. Голова Міноборони запевнив, що такі питання лунають лише з метою підвищення ефективності процесів та досягнення стандартів НАТО.