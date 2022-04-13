Алексей Чернышов намерен «отжать» все недострои под Минрегион – СМИ

Даже по очень приблизительным подсчетам, если брать среднюю стоимость одного "квадрата" по Украине на уровне $500, на компенсацию только этого объема потерь необходимо не менее $5 млрд

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В Минрегионе решили реализовать схему фактической экспроприации имущества частного бизнеса на десятки миллиардов долларов.

Используя как повод необходимость предоставления временного жилья и компенсаций тем, кто потерял кров над головой, в ведомстве Алексея Чернышова решили провести рейдерский захват недостроенных комплексов, пишет издание "Апостроф".

Журналисты напоминают, что за первый месяц войны России против Украины оккупантами было уничтожено или повреждено порядка 10 млн кв. м жилья.

"Даже по очень приблизительным подсчетам, если брать среднюю стоимость одного «квадрата" по Украине на уровне $500, на компенсацию только этого объема потерь необходимо не менее $5 млрд. А поскольку боевые действия в ряде регионов активно продолжаются, эти цифры будут с течением войны лишь расти. Во многих городах враг уничтожил от 50 до 90% всей многоэтажной застройки, а это означает, что в новом жилье будут нуждаться сотни тысяч, если не миллионы наших сограждан", - говорится в статье.

По данным издания, в Министерстве развития громад и территорий (Минрегиона) под руководством Алексея Чернышова, под видом решения этой проблемы инициируют масштабное переформатирование рынка с возможной передачей всех существующих недостроев на баланс своего ведомства.

"Сразу несколько источников на рынке сообщили, что принципиальные параметры такого решения Чернышов обсуждал вместе с мэрами крупнейших городов в кулуарах совещания с Ассоциацией городов Украины (ее возглавляет столичный градоначальник Виталий Кличко), которое проходило 11 апреля", - говорится в статье.

"Ключевой пункт условного «плана экспроприации" - передача под контроль Минрегиона не только проблемных недостроев (что было бы логично, учитывая будущий острый дефицит жилплощади и готовность крупных застройщиков взять такие объекты «под шефство» за деньги госбюджета), но и те комплексы, которые возводят вполне финансово устойчивые компании. Речь идет о передаче «на баланс» непроданных квартир. При этом вопрос получения застройщиками каких-либо компенсаций за этот акт рейдерства, насколько известно источникам, пока не обсуждается. Более того, в одной из версий предложения звучат также призывы передать в распоряжение министерства даже проданное жилье. Как при этом быть с правами собственности тех граждан, которые вложили в него свои деньги, не уточняется», добавляет издание.

Журналисты уточняют, если исходить из объемов планируемого к сдаче жилья (по довоенным меркам) в 2022 году, ведомство Чернышова претендует минимум на 160 тыс. квартир.

Издание отмечает, что с точки зрения скорости обеспечения жильем пострадавших от войны украинцев, заполучение контроля над большим объемом "почти готового" жилья, возможно, выглядит привлекательнее, чем строительство «с нуля». Однако неясно, почему нельзя ограничиться передачей в распоряжение Минрегиона лишь проблемных объектов, где часто «проблемы» есть только с документами, а само здание может быть возведено и без особых нарушений.

По мнению журналистов, причиной, почему в Минрегионе пошли на такой шаг – больше коррупционных схем, которые можно провести через экспроприацию недостроев у застройщиков.

"На любом же недострое – как проблемном, так и «живом" - есть целый ряд лазеек, через которые можно «протиснуть» различные коррупционные схемы. Первая – это различные виды оценок, которые необходимо провести: оценка повреждений, если речь идет о восстановлении частично разрушенного дома, оценка технического состояния недостроя, который долго находился в бесхозном виде либо оценка при передаче недостроя, если даже его активно возводили последние несколько лет. Вторая – это собственно стоимость работ по достройке или цена выкупа жилья: поскольку речь будет идти не о стандартных квартирах, то и цена будет сильно варьироваться в зависимости от района, квадратуры, инфраструктуры. На возможности управлять этой "вилкой" будут, по всей видимости, зарабатывать чиновники", - резюмирует издание.