Олексій Чернишов має намір «віджати» всі недобудови під Мінрегіон – ЗМІ

Навіть за дуже приблизними підрахунками, якщо брати середню вартість одного “квадрату” по Україні на рівні $500, на компенсацію лише цього обсягу втрат необхідно щонайменше $5 млрд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У Мінрегіоні вирішили реалізувати схему фактичної експропріації майна приватного бізнесу на десятки мільярдів доларів.

Використовуючи як нагоду надання тимчасового житла та компенсацій тим, хто втратив дах над головою, у відомстві Олексія Чернишова вирішили провести рейдерське захоплення недобудованих комплексів, пише видання "Апостроф".

Журналісти нагадують, що за перший місяць війни Росії проти України окупантами було знищено або пошкоджено близько 10 млн кв. м житла.

"Навіть за дуже приблизними підрахунками, якщо брати середню вартість одного "квадрату" по Україні на рівні $500, на компенсацію тільки цього обсягу втрат необхідно не менше $5 млрд. А оскільки бойові дії у низці регіонів активно продовжуються, ці цифри будуть протягом війни лише зростати. У багатьох містах ворог знищив від 50 до 90% усієї багатоповерхової забудови, а це означає, що нового житла потребуватимуть сотні тисяч, якщо не мільйони наших співгромадян", - йдеться у статті.

За даними видання, у Міністерстві розвитку громад та територій (Мінрегіону) під керівництвом Олексія Чернишова, під виглядом вирішення цієї проблеми ініціюють масштабне переформатування ринку з можливою передачею всіх наявних недобудов на баланс свого відомства.

"Одразу кілька джерел на ринку повідомили, що принципові параметри такого рішення Чернишов обговорював разом із мерами найбільших міст у кулуарах наради з Асоціацією міст України (її очолює столичний градоначальник Віталій Кличко), яке проходило 11 квітня", - йдеться у статті.

"Ключовий пункт умовного "плану експропріації" - передача під контроль Мінрегіону не лише проблемних недобудов (що було б логічно, враховуючи майбутній гострий дефіцит житлоплощі та готовність великих забудовників взяти такі об'єкти "під шефство" за гроші держбюджету), а й ті комплекси, які зводять цілком фінансово стійкі компанії. Йдеться про передачу «на баланс» непроданих квартир. При цьому питання отримання забудовниками будь-яких компенсацій за цей акт рейдерства, наскільки відомо джерелам, поки що не обговорюється. Більше того, в одній із версій пропозиції звучать також заклики передати у розпорядження міністерства навіть продане житло. Як при цьому бути із правами власності тих громадян, які вклали в нього свої гроші, не уточнюється", – додає видання.

Журналісти уточнюють, якщо виходити з обсягів запланованого до здачі житла (за довоєнними мірками) у 2022 році, відомство Чернишова претендує щонайменше на 160 тис. квартир.

Видання зазначає, що з точки зору швидкості забезпечення житлом постраждалих від війни українців, отримання контролю над великим обсягом "майже готового" житла, можливо, виглядає привабливішим за будівництво «з нуля». Проте незрозуміло, чому не можна обмежитися передачею у розпорядження Мінрегіону лише проблемних об'єктів, де часто «проблеми» є лише з документами, а сам будинок може бути зведений і без особливих порушень.

На думку журналістів, причиною, чому в Мінрегіоні пішли на такий крок – більше за корупційні схеми, які можна провести через експропріацію недобудов у забудовників.

"На будь-якому ж недобудові - як проблемному, так і "живому" - є ціла низка лазівок, через які можна "протиснути" різні корупційні схеми. Перша - це різні види оцінок, які необхідно провести: оцінка пошкоджень, якщо йдеться про відновлення частково зруйнованого будинку, оцінка технічного стану недобудови, який довго перебував у безхазяйному вигляді або оцінка при передачі недобудови, навіть якщо його активно зводили останні кілька років. Друга – це власне вартість робіт з добудови або ціна викупу житла: оскільки йтиметься не про стандартні квартири, то й ціна сильно варіюватиметься залежно від району, квадратури, інфраструктури. На можливості управляти цією «вилкою», мабуть, зароблятимуть чиновники", - резюмує видання.