БЦ GRADIENT с футуристическим дизайном от ZIKZAK Architects: пространство, переносящее в будущее

Столичный БЦ GRADIENT уже функционирует и идет активная сдача в аренду офисных помещений. GRADIENT – первый в Киеве бизнес-центр класса А в формате All IN ONE. Здесь объединены офисные пространства и индустрия гостеприимства. Особенность бизнес-центра – услуга concierge service, базирующаяся на предельном внимании к комфорту резидентов: от организации переезда существующего офиса до выполнения услуг бизнес -butler. Особым и концептуальным является и дизайн БЦ.

Дизайн БЦ GRADIENT от ZIKZAK Architects. Фото: Макс Артбович

Как говорят сами владельцы БЦ "Наша цель – создание адреналина побед, а не нафталина воспоминаний". Такой концепт прослеживается и в дизайне экстерьера и welcome зоны GRADIENT, над которыми работали ZIKZAK Architects. WOW-эффект вызывают медиа-проекции на стенах, транслирующих специально разработанный видео-контент. Футуристический дизайн входной группы и лифтового холла мгновенно переносит в глянец, блеск и инопланетность. Здесь черный не сжимает стены, а расширяет их, создает иллюзию космической бесконечности. Здесь материализуется амбициозность к решению глобальных проблем. Дизайн бизнес-центра погружает посетителя в другое измерение реальности. Атмосфера в БЦ GRADIENT усиливает жажду покорения вершин и переносит в будущее, которое совсем рядом.

В БЦ уже функционируют банк, кафе, столовая, фитнес зал Smartass, healthy-bar, коворкинг, конференц-залы, VIP переговорные комнаты, зарядные станции для электрокаров, велопарковка, семиуровневый паркинг и, конечно, оборудованное укрытие.