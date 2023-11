БЦ GRADIENT з футуристичним дизайном від ZIKZAK Architects: простір, що переносить у майбутнє

Столичний БЦ GRADIENT уже функціонує та йде активна здача в оренду офісних приміщень. GRADIENT – перший у Києві бізнес-центр класу А у форматі All IN ONE. Тут об’єднано офісні простори та індустрію гостинності. Особливість бізнес-центру – послуга concierge service, яка базується на граничній увазі до комфорту резидентів: від організації переїзду існуючого офісу до виконання послуг бізнес-butler. Особливим і концептуальним є і дизайн БЦ.

Дизайн БЦ GRADIENT від ZIKZAK Architects. Фото: Макс Артбович

Як говорять самі власники БЦ “Наша мета – створення адреналіну перемог, а не нафталіну спогадів”. Такий концепт прослідковується й у дизайні екстер’єру та welcome-зони GRADIENT, над якими працювали ZIKZAK Architects. WOW -ефект викликають медіа-проєкції на стінах, які транслюють спеціально розроблений відео-контент. Футуристичний дизайн вхідної групи та ліфтового холу миттєво переносить у світ глянцю, блиску й інопланетності. Тут чорний не стискає стін, а розширює їх, створює ілюзію космічної нескінченності. Тут матеріалізується амбітність до вирішення глобальних проблем. Дизайн бізнес-центру занурює відвідувача у інший вимір реальності. Атмосфера в БЦ GRADIENT підсилює жагу до покорення вершин і переносить у майбутнє, яке зовсім поруч.

У БЦ уже функціонують банк, кафе, їдальня, фітнес зал Smartass, healthy-bar, коворкінг, конференц-зали, VIP переговорні кімнати зарядні станції для електрокарів, велопарковка, семирівневий паркінг та, звісно, обладнане укриття.