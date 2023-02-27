Бизнес-центр – вне «красных линий»: киевляне заявляют о нарушении градостроительных норм фирмой депутата Слончака

На столичном Печерске фирма депутатов Костенко и Слончака строит бизнес-центр на землях громады, залив бетоном артезианские источники. Об этом рассказали жители района, которые зарегистрировали на сайте Киевсовета петицию о возобновлении скважин и готовят обращение в суд из-за системных нарушений в ходе строительства.

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По данным протестующих, проблемная застройка по адресу ул. Филатова, 5 выходит за пределы «красных линий», то есть ведется на землях громады, о чем свидетельствует выписка из градостроительного кадастра. При этом противопожарные подъезды для соседних домов перекрыли, а источники питьевой воды, созданные 30 лет назад на случай форс-мажоров, залили бетоном. И все это – несмотря на действующий судебный запрет на ведение строительных работ.

Заказчиком строительства является ЧП «Интерторг-2009» депутата Киевсовета Людмилы Костенко. Ее гражданский муж – председатель наблюдательного совета «Киевгорстроя» и экс-заместитель Кличко Владимир Слончак. Он покинул пост в КГГА после громкого инцидента с избиением полицейского, но, вероятно, сохранил определенное влияние в КГГА.

В Киевсовете Слончак входит во фракцию «Батькивщина», а его давними соратниками СМИ называют Елену Марченко, заместителя директора департамента строительства КГГА, и Юрия Зубко, члена комиссии по вопросам градостроительства. Кроме того, политсилу Юлии Тимошенко в столице представляют экс-министр ЖКХ Александр Кучеренко, первая зампред комиссии по вопросам собственности Анна Свириденко, а также Виталий Нестор и Алла Шлапак.

Последние, по данным «КиевВласть», крутятся в кругах, близких к топ-девелоперам столицы – Влады Молчановой и ее мужа Сергея Коровченко: жена Нестора – Яна является сестрой Коровченко.

Эту группу в СМИ также связывают с представителями клана Януковича – Андреем Портновым и Юрием Иванющенко (Юрой Енакиевским). В свое время люди Молчановой-Коровченко якобы договорились с Енакиевским и заменили его в качестве «кураторов» Столичного рынка.

Протестуя киевляне подозревают, что застройщик будущего БЦ позволяет себе пренебрегать судебным запретом, «отжимать» земли громады и подвергать киевлян пожарной опасности во время войны именно благодаря влиятельным связям Слончака и Костенко. Они интересуются, известно ли о действиях подчиненных лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которую недавно журналисты заметили на отдыхе в Дубае?

Представители громады Киева готовят обращение в суд из-за системных нарушений при строительстве БЦ.