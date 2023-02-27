Бізнес-центр – поза «червоними лініями»: кияни заявляють про порушення містобудівних норм фірмою депутата Слончака

На столичному Печерську фірма депутатів Костенко і Слончака зводить бізнес-центр на землях громади, заливши бетоном артезіанські джерела. Про це розповіли мешканці району, які зареєстрували на сайті Київради петицію про відновлення свердловин і готують звернення до суду через системні порушення в ході будівництва.

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За даними протестуючих мешканців, проблемна забудова за адресою вул. Філатова, 5 виходить за межі «червоних ліній», тобто ведеться на землях громади, про що свідчить витяг з містобудівного кадастру. При цьому протипожежні під’їзди для сусідніх будинків перекрили, а джерела питної води, створені 30 років тому на випадок форс-мажорів, – залили бетоном. І все це – попри чинну судову заборону на ведення будівельних робіт.

Замовником будівництва є ПП «Інтерторг-2009» депутатки Київради Людмили Костенко. Її цивільний чоловік – голова наглядової ради «Київміськбуду» та ексзаступник Кличка Володимир Слончак. Він залишив посаду в КМДА після гучного інциденту з побиттям поліцейського, але ймовірно зберіг певний вплив у КМДА.

У Київраді Слончак входить до фракції «Батьківщина», а його давніми соратниками ЗМІ називають Олену Марченко, заступницю директора департаменту будівництва КМДА, і Юрія Зубка, члена комісії з питань містобудування. Крім того, політсилу Юлії Тимошенко у столиці представляють ексміністр ЖКГ Олександр Кучеренко, перша зампред комісії з питань власності Ганна Свириденко, а також Віталій Нестор і Алла Шлапак.

Останні, за даними «КиївВласть», обертаються в колах, близьких до топ-девелоперів столиці – Влади Молчанової і її чоловіка Сергія Коровченка: дружина Нестора – Яна є сестрою Коровченка.

Цю групу в ЗМІ також пов’язують з представниками клану Януковича – Андрієм Портновим та Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакієвським). Свого часу, люди Молчанової-Коровченка нібито домовились з Єнакієвським і замінили його в якості «кураторів» Столичного ринку.

Протестуючи кияни підозрюють, що забудовник майбутнього БЦ дозволяє собі нехтувати судовою забороною, «віджимати» землі громади та наражати киян на пожежну небезпеку під час війни саме завдяки впливовим зв’язкам Слончака та Костенко. Вони цікавляться, чи відомо про дії підлеглих лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яку нещодавно журналісти помітили на відпочинку в Дубаї?

Наразі представники громади Києва готують звернення до суду через системні порушення при будівництві БЦ.