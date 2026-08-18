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Цены на аренду квартир в Днепре в августе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Днепра по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в августе 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в августе 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 2 000 грн, тогда как цена на аренду «двушек» подскочила на 1 000 грн в месяц.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июля средняя цена аренды «однушек» составляла 12 000 грн, то на начало августа она удерживается на уровне 11 000 грн. То есть цена упала на 8,3%.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 8 000–9 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 4) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 8 000 грн — именно по такой цене выставлено 8,8% всех однокомнатных квартир. Такой же ценовой диапазон приходится на цену 9 200 грн и 10 000 грн.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также остается стабильной. В начале июля 2026 года средняя цена составляла 18 000 грн, а на середину августа она поднялась до 20 000 грн, то есть на 11,1%.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000–13 000 грн, 14 000–15 000 грн, 18 000–19 000 грн, 23 000–24 000 грн и 27 000–28 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 3 в каждом диапазоне) приходится именно на эти ценовые диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 13,2% всех двухкомнатных квартир.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также пока не претерпела изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В начале июля 2026 года аренда трехкомнатных квартир составляла около 22 000 грн, а на середину августа рынок демонстрирует повышение на 10,5%, то есть до 24 300 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенные ценовые диапазоны аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляют 20 000–22 000 грн и 24 000–26 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 5 в каждом диапазоне) приходится именно на эти диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 11,6% всех трехкомнатных квартир.
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