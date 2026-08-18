Цены на аренду квартир в Днепре в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Днепра по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 2 000 грн, тогда как цена на аренду «двушек» подскочила на 1 000 грн в месяц.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июля средняя цена аренды «однушек» составляла 12 000 грн, то на начало августа она удерживается на уровне 11 000 грн. То есть цена упала на 8,3%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 8 000–9 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 4) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 8 000 грн — именно по такой цене выставлено 8,8% всех однокомнатных квартир. Такой же ценовой диапазон приходится на цену 9 200 грн и 10 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также остается стабильной. В начале июля 2026 года средняя цена составляла 18 000 грн, а на середину августа она поднялась до 20 000 грн, то есть на 11,1%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000–13 000 грн, 14 000–15 000 грн, 18 000–19 000 грн, 23 000–24 000 грн и 27 000–28 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 3 в каждом диапазоне) приходится именно на эти ценовые диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 13,2% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также пока не претерпела изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В начале июля 2026 года аренда трехкомнатных квартир составляла около 22 000 грн, а на середину августа рынок демонстрирует повышение на 10,5%, то есть до 24 300 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенные ценовые диапазоны аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляют 20 000–22 000 грн и 24 000–26 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 5 в каждом диапазоне) приходится именно на эти диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 11,6% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — август 2026

Инфографика: m2bomber

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