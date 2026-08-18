- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у серпні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у серпні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 2 000 грн, тоді як ціна на оренду «двійок» підскочила на 1 000 грн за місяць.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку липня середня ціна оренди «однушок» становила 12 000 грн, то на початок серпня вона утримується на рівні 11 000 грн. Тобто ціна впала на 8,3%.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000–9 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 4) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 грн — саме за такою ціною виставлено 8,8% усіх однокімнатних квартир. Такий самий ціновий діапазон припадає на ціну 9 200 грн та 10 000 грн.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі також залишається стабільною. На початку липня 2026 середня ціна становила 18 000 грн, і на середину серпня вона піднялася до 20 000 грн, тобто на 11,1%.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000–13 000 грн, 14 000–15 000 грн, 18 000–19 000 грн, 23 000–24 000 грн та 27 000–28 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько по 3) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 13,2% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також ще не зазнала коливань порівняно з попереднім місяцем. На початку липня 2026 оренда трикімнатних становила близько 22 000 грн, і на середині серпня ринок демонструє підвищення на 10,5%, тобто 24 300 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 20 000–22 000 грн та 24 000–26 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько по 5) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 11,6% усіх трикімнатних квартир.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у серпні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Харкові у серпні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка).