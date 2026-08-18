Ціни на оренду квартир у Дніпрі у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у серпні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 2 000 грн, тоді як ціна на оренду «двійок» підскочила на 1 000 грн за місяць.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку липня середня ціна оренди «однушок» становила 12 000 грн, то на початок серпня вона утримується на рівні 11 000 грн. Тобто ціна впала на 8,3%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000–9 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 4) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 грн — саме за такою ціною виставлено 8,8% усіх однокімнатних квартир. Такий самий ціновий діапазон припадає на ціну 9 200 грн та 10 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі також залишається стабільною. На початку липня 2026 середня ціна становила 18 000 грн, і на середину серпня вона піднялася до 20 000 грн, тобто на 11,1%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000–13 000 грн, 14 000–15 000 грн, 18 000–19 000 грн, 23 000–24 000 грн та 27 000–28 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько по 3) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 13,2% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також ще не зазнала коливань порівняно з попереднім місяцем. На початку липня 2026 оренда трикімнатних становила близько 22 000 грн, і на середині серпня ринок демонструє підвищення на 10,5%, тобто 24 300 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 20 000–22 000 грн та 24 000–26 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько по 5) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 11,6% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

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