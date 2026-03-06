- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Днепре в марте 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в марте 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в марте 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в марте 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на однокомнатную аренду фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 20%, а двухкомнатные поднялись на 10%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре остается стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале февраля средняя цена аренды "однушек" составляла 11 000 грн, то в начале марта цена удерживается на похожем уровне.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 16 000 грн;
- Шевченковский — 12 000 грн;
- Центральный — 11 000 грн.
В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в марте 2026 года относятся:
- Амур-Нижнеднепровский — 9 900 грн;
- Индустриальный — 9 000 грн;
- Чечеловский — 9 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (190) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале февраля 2026 года цена составляла 16 000 грн, и уже в начале марта средняя цена на аренду двухкомнатных квартир остается на том же уровне.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 20 000 грн;
- Шевченковский — 18 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Центральный — 16 800 грн;
- Чечеловский — 12 000 грн;
- Новокадский — 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (119) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также сохраняет стабильность, как и в двухкомнатном сегменте. В начале февраля 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 19 000 грн, а в начале марта цена удерживается на том же уровне. То есть, если в марте аренда “тройки” стоила 18 000 грн, то за месяц цена поднялась на 5,6%.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды трехкомнатной квартиры выступают:
- Соборный район — 30 000 грн;
- Шевченковский район — 19 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 - 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (41) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в марте 2026 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Харькове в марте 2026 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика).