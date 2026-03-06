Цены на аренду квартир в Днепре в марте 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в марте 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в марте 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на однокомнатную аренду фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 20%, а двухкомнатные поднялись на 10%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре остается стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале февраля средняя цена аренды "однушек" составляла 11 000 грн, то в начале марта цена удерживается на похожем уровне.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – март 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Соборный — 16 000 грн;

Шевченковский — 12 000 грн;

Центральный — 11 000 грн.

В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в марте 2026 года относятся:

Амур-Нижнеднепровский — 9 900 грн;

Индустриальный — 9 000 грн;

Чечеловский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (190) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на март 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале февраля 2026 года цена составляла 16 000 грн, и уже в начале марта средняя цена на аренду двухкомнатных квартир остается на том же уровне.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Соборный — 20 000 грн;

Шевченковский — 18 000 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года, к которому принадлежат районы:

Центральный — 16 800 грн;

Чечеловский — 12 000 грн;

Новокадский — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (119) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также сохраняет стабильность, как и в двухкомнатном сегменте. В начале февраля 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 19 000 грн, а в начале марта цена удерживается на том же уровне. То есть, если в марте аренда “тройки” стоила 18 000 грн, то за месяц цена поднялась на 5,6%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды трехкомнатной квартиры выступают:

Соборный район — 30 000 грн;

Шевченковский район — 19 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 - 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (41) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Інфографіка: ЛУН Статистика

