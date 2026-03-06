- Категорія
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у березні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у березні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у березні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у березні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час як ціна трикімнатних квартир зросла на 20%, а двокімнатні піднялися на 10%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку лютого середня ціна оренди «однушок» становила 11 000 грн, то на початку березня ціна утримується на схожому рівні.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 16 000 грн;
- Шевченківський — 12 000 грн;
- Центральний — 11 000 грн.
Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у березні 2026 відносяться:
- Амур-Нижньодніпровський — 9 900 грн;
- Індустріальний — 9 000 грн;
- Чечелівський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (190) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі суттєво не змінилася. Тобто на початку лютого 2026 ціна становила 16 000 грн, і вже на початку березня середня ціна на оренду двокімнатних квартир залишається на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 20 000 грн;
- Шевченківський — 18 000 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у березні 2026, до якого належать райони:
- Центральний — 16 800 грн;
- Чечелівський — 12 000 грн;
- Новокадський — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (119) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також зберігає стабільність, як і в сегменті двокімнатних. На початку лютого 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 19 000 грн, а на початку березня ціна утримується на тому самому рівні. Тобто якщо в березні оренда “трійки” вартувала 18 000 грн, то за місяць ціна піднялася на 5,6%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступають:
- Соборний район — 30 000 грн;
- Шевченківський район — 19 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (41) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
