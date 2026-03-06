Ціни на оренду квартир у Дніпрі у березні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у березні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у березні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час як ціна трикімнатних квартир зросла на 20%, а двокімнатні піднялися на 10%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку лютого середня ціна оренди «однушок» становила 11 000 грн, то на початку березня ціна утримується на схожому рівні.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – березень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Соборний — 16 000 грн;

Шевченківський — 12 000 грн;

Центральний — 11 000 грн.

Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у березні 2026 відносяться:

Амур-Нижньодніпровський — 9 900 грн;

Індустріальний — 9 000 грн;

Чечелівський — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Дніпра – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (190) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі суттєво не змінилася. Тобто на початку лютого 2026 ціна становила 16 000 грн, і вже на початку березня середня ціна на оренду двокімнатних квартир залишається на тому самому рівні.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) – березень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Соборний — 20 000 грн;

Шевченківський — 18 000 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у березні 2026, до якого належать райони:

Центральний — 16 800 грн;

Чечелівський — 12 000 грн;

Новокадський — 11 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – березень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (119) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також зберігає стабільність, як і в сегменті двокімнатних. На початку лютого 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 19 000 грн, а на початку березня ціна утримується на тому самому рівні. Тобто якщо в березні оренда “трійки” вартувала 18 000 грн, то за місяць ціна піднялася на 5,6%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) – березень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступають:

Соборний район — 30 000 грн;

Шевченківський район — 19 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (41) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: