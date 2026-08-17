Цены на аренду квартир в Киеве в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на арендном рынке недвижимости Киева по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в августе 2026

В августе 2026 года арендный рынок Киева продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась на 9,43% за последний месяц, на 2,36% за полгода и на 13,08% в годовом измерении.

Как изменились цены на аренду в Киеве — август 2026

Инфографика: m2bomber

Более подробно ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве мало изменилась по сравнению с предыдущим месяцем по данным ЛУН Статистика. Так, если в июле за «однушку» предлагали 19 000 грн в месяц, то в августе цена поднялась до 20 000 грн, то есть на 5,3%. В то время как арендаторы платили в июле 17 900 грн в месяц, а в августе — 18 800 грн, то есть на 5,03%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

На динамику арендной платы могли повлиять сезонные факторы спроса летом, а также экономические факторы или изменение количества предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 36 400 грн;

Шевченковский — 22 000 грн;

Голосеевский — 22 000 грн.

В то же время к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 относятся:

Подольский — 23 000 грн;

Соломенский — 18 000 грн;

Дарницкий — 18 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

А вот самое доступное жильё можно найти в таких районах:

Днепровский — 15 000 грн;

Святошинский — 15 550 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:

Дореволюционные — 23 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) — 17 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах, как:

Спецпроекты (построены с 1991 до 2010 года) — 17 000 грн.

Самые дешёвые варианты можно найти в домах такого типа:

Панельки (построены с 1969 до 1991 года) — 12 000 грн.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 12 000 — 14 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (52) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 15 200 грн, и по такой цене сдаётся 7,7% однокомнатных квартир.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

Так же, как и с однокомнатными квартирами, по состоянию на начало августа 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве несколько упала по сравнению с предыдущим месяцем по данным ЛУН Статистика. Если в начале июля средняя стоимость составляла 22 700 – 28 000 грн, то к августу она составила 20 600 – 25 800 грн, то есть снизилась на 7,9–9,3% по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Киева

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам: самыми дорогими районами являются:

Печерский — 44 800 грн;

Шевченковский — 30 000 грн;

Голосеевский — 27 000 грн.

Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026, к ним относятся:

Дарницкий — 22 000 грн;

Соломенский — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самое дешёвое двухкомнатное жильё предлагают в аренду в таких районах, как:

Святошинский — 20 000 грн;

Днепровский — 16 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

Новостройки (построены после 2010 года) — 32 000 грн.

В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах такого типа:

Спецпроекты (построены с 1991 до 2010 года) — 25 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешёвые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах такого типа:

Хрущёвки (построены с 1956 до 1969 года) — 15 000 грн;

Панельки (построены с 1969 до 1991 года) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома ценятся за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 – 25 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (67) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 600 грн, по такой цене сдаётся 9,9% двухкомнатных квартир в Киеве.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Киеве в августе 2026 года составляет 44 800 грн (если брать данные по квартирам, которые были сданы). То есть цена почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем (45 000 грн). В то же время средняя цена на аренду трёхкомнатных квартир в объявлениях составляет 29 400 грн, то есть упала на 3,92%, если сравнивать с прошлым месяцем (30 600 грн).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, при которой арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

Печерский — 76 200 грн;

Шевченковский — 53 800 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трёхкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах такого типа:

Новостройки (построены после 2010 года) — 62 000 грн.

Средний сегмент цен на трёхкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Спецпроекты (построены с 1991 до 2010 года) — 35 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома ценятся за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 25 000 – 30 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (25) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена составляет 19 800 грн, по такой цене сдаётся 6,6% квартир.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на август 2026

Инфографика: m2bomber

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