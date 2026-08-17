- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Киеве в августе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на арендном рынке недвижимости Киева по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в августе 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в августе 2026
В августе 2026 года арендный рынок Киева продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась на 9,43% за последний месяц, на 2,36% за полгода и на 13,08% в годовом измерении.
Более подробно ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве мало изменилась по сравнению с предыдущим месяцем по данным ЛУН Статистика. Так, если в июле за «однушку» предлагали 19 000 грн в месяц, то в августе цена поднялась до 20 000 грн, то есть на 5,3%. В то время как арендаторы платили в июле 17 900 грн в месяц, а в августе — 18 800 грн, то есть на 5,03%.
На динамику арендной платы могли повлиять сезонные факторы спроса летом, а также экономические факторы или изменение количества предложений жилья.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Печерский — 36 400 грн;
- Шевченковский — 22 000 грн;
- Голосеевский — 22 000 грн.
В то же время к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 относятся:
- Подольский — 23 000 грн;
- Соломенский — 18 000 грн;
- Дарницкий — 18 000 грн.
А вот самое доступное жильё можно найти в таких районах:
- Днепровский — 15 000 грн;
- Святошинский — 15 550 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:
- Дореволюционные — 23 000 грн;
- Новостройки (построены после 2010 года) — 17 000 грн.
Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.
В то же время однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах, как:
- Спецпроекты (построены с 1991 до 2010 года) — 17 000 грн.
Самые дешёвые варианты можно найти в домах такого типа:
- Панельки (построены с 1969 до 1991 года) — 12 000 грн.
Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 12 000 — 14 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (52) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 15 200 грн, и по такой цене сдаётся 7,7% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву
Так же, как и с однокомнатными квартирами, по состоянию на начало августа 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве несколько упала по сравнению с предыдущим месяцем по данным ЛУН Статистика. Если в начале июля средняя стоимость составляла 22 700 – 28 000 грн, то к августу она составила 20 600 – 25 800 грн, то есть снизилась на 7,9–9,3% по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Киева
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам: самыми дорогими районами являются:
- Печерский — 44 800 грн;
- Шевченковский — 30 000 грн;
- Голосеевский — 27 000 грн.
Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026, к ним относятся:
- Дарницкий — 22 000 грн;
- Соломенский — 20 000 грн.
Самое дешёвое двухкомнатное жильё предлагают в аренду в таких районах, как:
- Святошинский — 20 000 грн;
- Днепровский — 16 000 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) — 32 000 грн.
В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах такого типа:
- Спецпроекты (построены с 1991 до 2010 года) — 25 000 грн.
Самые дешёвые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах такого типа:
- Хрущёвки (построены с 1956 до 1969 года) — 15 000 грн;
- Панельки (построены с 1969 до 1991 года) — 15 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома ценятся за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.
Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 – 25 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (67) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время по данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 600 грн, по такой цене сдаётся 9,9% двухкомнатных квартир в Киеве.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву
Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Киеве в августе 2026 года составляет 44 800 грн (если брать данные по квартирам, которые были сданы). То есть цена почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем (45 000 грн). В то же время средняя цена на аренду трёхкомнатных квартир в объявлениях составляет 29 400 грн, то есть упала на 3,92%, если сравнивать с прошлым месяцем (30 600 грн).
Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, при которой арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:
- Печерский — 76 200 грн;
- Шевченковский — 53 800 грн.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома
Самые дорогие предложения по аренде трёхкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах такого типа:
- Новостройки (построены после 2010 года) — 62 000 грн.
Средний сегмент цен на трёхкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:
- Спецпроекты (построены с 1991 до 2010 года) — 35 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома ценятся за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.
Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 25 000 – 30 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (25) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена составляет 19 800 грн, по такой цене сдаётся 6,6% квартир.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир во Львове в августе 2026 (инфографика)
- Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
- Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)