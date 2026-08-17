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Ціни на оренду квартир в Києві у серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у серпні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві
Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у серпні 2026
У серпні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати тенденцію на зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася на 9,43% за останній місяць, на 2,36 за півроку та на 13,08% у річному вимірі.
Більш детально ситуацію з цінами по квартирах за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві мало змінилася змінилася порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Так, якщо в липні за “одиничку” пропонували 19 000 грн за місяць, то в серпні ціна піднялася до 20 000 грн, тобто на 5,3%. В той час як орендарі платили в липні 17 900 грн за місяць, а в серпні — 18 800 грн, тобто на 5,03%.
На динаміку орендної плати могли вплинути сезонні фактори попиту влітку, а також економічні чинники чи зміна кількості пропозицій житла.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Печерський — 36 400 грн;
- Шевченківський — 22 000 грн;
- Голосіївський — 22 000 грн.
Водночас до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у серпні 2026 відносяться:
- Подільський — 23 000 грн;
- Солом'янський — 18 000 грн;
- Дарницький — 18 000 грн.
А от найдоступніше житло можна знайти у таких районах:
- Дніпровський — 15 000 грн;
- Святошинський — 15 550 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів, як:
- Дореволюційні — 23 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 17 000 грн.
Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.
Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках, як:
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 17 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках такого типу:
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 12 000 — 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (52) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 15 200 грн, і за такою ціною здається 7,7% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву
Так само, як і з однокімнатними квартирами, станом на початок серпня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві дещо впала порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку липня середня вартість становила 22 700 – 28 000 грн, то до серпня вона становила 20 600 – 25 800 грн, тобто на 7,9–9,3% за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Києва
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах найдорожчими районами є:
- Печерський — 44 800 грн;
- Шевченківський — 30 000 грн;
- Голосіївський — 27 000 грн.
Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у серпні 2026, до них належать:
- Дарницький — 22 000 грн;
- Солом'янський — 20 000 грн.
Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:
- Святошинський — 20 000 грн;
- Дніпровський — 16 000 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках таких типів, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 32 000 грн.
Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках такого типу:
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 25 000 грн.
Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 20 000 – 25 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (67) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 600 грн, за такою ціною здається 9,9% двокімнатних квартир у Києві.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у серпні 2026 року становить 44 800 грн (якщо брати дані по квартирах, що були здані). Тобто ціна майже не змінилася порівняно з минулим місяцем (45 000 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 29 400 грн, тобто впала на 3,92%, якщо порівнювати з минулим місяцем (30 600 грн).
Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:
- Печерський — 76 200 грн;
- Шевченківський — 53 800 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку
Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках такого типу:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 62 000 грн.
Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 35 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 25 000 – 30 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (25) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна становить 19 800 грн, за такою ціною здається 6,6% квартир.
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