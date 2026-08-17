Ціни на оренду квартир в Києві у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у серпні 2026

У серпні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати тенденцію на зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася на 9,43% за останній місяць, на 2,36 за півроку та на 13,08% у річному вимірі.

Як змінилися ціни на оренду в Києві — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Більш детально ситуацію з цінами по квартирах за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві мало змінилася змінилася порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Так, якщо в липні за “одиничку” пропонували 19 000 грн за місяць, то в серпні ціна піднялася до 20 000 грн, тобто на 5,3%. В той час як орендарі платили в липні 17 900 грн за місяць, а в серпні — 18 800 грн, тобто на 5,03%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

На динаміку орендної плати могли вплинути сезонні фактори попиту влітку, а також економічні чинники чи зміна кількості пропозицій житла.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Печерський — 36 400 грн;

Шевченківський — 22 000 грн;

Голосіївський — 22 000 грн.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у серпні 2026 відносяться:

Подільський — 23 000 грн;

Солом'янський — 18 000 грн;

Дарницький — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Києва — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

А от найдоступніше житло можна знайти у таких районах:

Дніпровський — 15 000 грн;

Святошинський — 15 550 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів, як:

Дореволюційні — 23 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 17 000 грн.

Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках, як:

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 17 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках такого типу:

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 12 000 — 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (52) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 15 200 грн, і за такою ціною здається 7,7% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Так само, як і з однокімнатними квартирами, станом на початок серпня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві дещо впала порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку липня середня вартість становила 22 700 – 28 000 грн, то до серпня вона становила 20 600 – 25 800 грн, тобто на 7,9–9,3% за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Києва

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах найдорожчими районами є:

Печерський — 44 800 грн;

Шевченківський — 30 000 грн;

Голосіївський — 27 000 грн.

Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у серпні 2026, до них належать:

Дарницький — 22 000 грн;

Солом'янський — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:

Святошинський — 20 000 грн;

Дніпровський — 16 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 32 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках такого типу:

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 25 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 20 000 – 25 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (67) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 600 грн, за такою ціною здається 9,9% двокімнатних квартир у Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у серпні 2026 року становить 44 800 грн (якщо брати дані по квартирах, що були здані). Тобто ціна майже не змінилася порівняно з минулим місяцем (45 000 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 29 400 грн, тобто впала на 3,92%, якщо порівнювати з минулим місяцем (30 600 грн).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:

Печерський — 76 200 грн;

Шевченківський — 53 800 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках такого типу:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 62 000 грн.

Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 35 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 25 000 – 30 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (25) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна становить 19 800 грн, за такою ціною здається 6,6% квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

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