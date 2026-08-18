Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Одессы по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 15%, двухкомнатные квартиры подорожали на 19%, а аренда трехкомнатных также выросла на 0% по сравнению с началом года.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в августе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла. Если в июле она составляла 14 000 грн, то в августе цена поднялась до 15 000 грн, то есть на 7,1%.

В то же время арендаторы, которые в июле снимали квартиры в среднем за 9 300 грн, в августе платили примерно 11 500 грн, то есть на 23,7% больше.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах:

Приморский — 17 000 грн;

Хаджибейский — 13 500 грн;

Киевский — 12 000 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 относятся:

Пересыпский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 12 400–14 000 грн.То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (212) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 4 800 грн — именно по такой цене выставлено 10,6% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В августе 2026 года в Одессе зафиксирована стабильная динамика цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в июле средняя стоимость предложений составляла 20 000 грн, то в августе она была такой же. В то же время арендаторы, которые в июле снимали жилье в среднем за 16 000 грн, в августе платили примерно столько же.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 22 400 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026 года, к которому относятся:

Хаджибейский — 15 000 грн;

Киевский — 15 000 грн;

Пересыпский — 12 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (183) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 400 грн — именно по такой цене выставлено 5,8% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в августе 2026 года также не изменилась за последний месяц. Если в начале июля 2026 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла в среднем 27 000 грн, то к середине августа цена упала до 25 000 грн, то есть на 7,4%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 33 600 грн;

Киевский — 15 800 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (71) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 9 600 грн — именно по такой цене выставлено 11,2% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: m2bomber

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