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Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Одесса
Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Одессы по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 15%, двухкомнатные квартиры подорожали на 19%, а аренда трехкомнатных также выросла на 0% по сравнению с началом года.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в августе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла. Если в июле она составляла 14 000 грн, то в августе цена поднялась до 15 000 грн, то есть на 7,1%.

В то же время арендаторы, которые в июле снимали квартиры в среднем за 9 300 грн, в августе платили примерно 11 500 грн, то есть на 23,7% больше.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах:

  • Приморский — 17 000 грн;
  • Хаджибейский — 13 500 грн;
  • Киевский — 12 000 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 относятся:

  • Пересыпский — 9 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 12 400–14 000 грн.То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (212) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 4 800 грн — именно по такой цене выставлено 10,6% всех однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В августе 2026 года в Одессе зафиксирована стабильная динамика цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в июле средняя стоимость предложений составляла 20 000 грн, то в августе она была такой же. В то же время арендаторы, которые в июле снимали жилье в среднем за 16 000 грн, в августе платили примерно столько же.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

  • Приморский — 22 400 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026 года, к которому относятся:

  • Хаджибейский — 15 000 грн;
  • Киевский — 15 000 грн;
  • Пересыпский — 12 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (183) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 400 грн — именно по такой цене выставлено 5,8% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — август 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в августе 2026 года также не изменилась за последний месяц. Если в начале июля 2026 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла в среднем 27 000 грн, то к середине августа цена упала до 25 000 грн, то есть на 7,4%.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

  • Приморский — 33 600 грн;
  • Киевский — 15 800 грн.
Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (71) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 9 600 грн — именно по такой цене выставлено 11,2% всех трехкомнатных квартир.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — август 2026
Инфографика: m2bomber

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