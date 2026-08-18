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Ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 15%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 19%, а оренда трикімнатних також зросла на 0% порівняно з початком року.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у серпні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир зросла. Якщо в липні вона становила 14 000 грн, то в серпні ціна піднялася до 15 000 грн, тобто на 7,1%.
Водночас орендарі, які в липні орендували квартири в середньому за 9 300 грн, у серпні сплачували приблизно 11 500 грн, тобто на 23,7% більше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 17 000 грн;
- Хаджибейський — 13 500 грн;
- Київський — 12 000 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у серпні 2026 відносяться:
- Пересипський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 400–14 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (212) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 4 800 грн — саме за такою ціною виставлено 10,6% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У серпні 2026 року в Одесі зафіксовано сталу динаміку цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в липні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то в серпні вона була такою самою. Водночас орендарі, які в липні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у серпні платили приблизно стільки ж.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 22 400 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у серпні 2026, до якого належать:
- Хаджибейський — 15 000 грн;
- Київський — 15 000 грн;
- Пересипський — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (183) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 6 400 грн — саме за такою ціною виставлено 5,8% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у серпні 2026 також не змінилася за останній місяць. Якщо на початку липня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 27 000 грн, то на середину серпня ціна впала до 25 000 грн, тобто на 7,4%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 33 600 грн;
- Київський — 15 800 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (71) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 9 600 грн — саме за такою ціною виставлено 11,2% усіх трикімнатних квартир.
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