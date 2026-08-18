Ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 15%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 19%, а оренда трикімнатних також зросла на 0% порівняно з початком року.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у серпні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир зросла. Якщо в липні вона становила 14 000 грн, то в серпні ціна піднялася до 15 000 грн, тобто на 7,1%.

Водночас орендарі, які в липні орендували квартири в середньому за 9 300 грн, у серпні сплачували приблизно 11 500 грн, тобто на 23,7% більше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 17 000 грн;

Хаджибейський — 13 500 грн;

Київський — 12 000 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у серпні 2026 відносяться:

Пересипський — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Одеси — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 400–14 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (212) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 4 800 грн — саме за такою ціною виставлено 10,6% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У серпні 2026 року в Одесі зафіксовано сталу динаміку цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в липні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то в серпні вона була такою самою. Водночас орендарі, які в липні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у серпні платили приблизно стільки ж.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 22 400 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у серпні 2026, до якого належать:

Хаджибейський — 15 000 грн;

Київський — 15 000 грн;

Пересипський — 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (183) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 6 400 грн — саме за такою ціною виставлено 5,8% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у серпні 2026 також не змінилася за останній місяць. Якщо на початку липня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 27 000 грн, то на середину серпня ціна впала до 25 000 грн, тобто на 7,4%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 33 600 грн;

Київський — 15 800 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (71) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 9 600 грн — саме за такою ціною виставлено 11,2% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

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