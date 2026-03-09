- Категория
Цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года (инфографика)
Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 17%, а аренда трехкомнатных квартир фактически не изменилась.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.
По данным ЛУН Статистика, в марте 2026 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается на уровне предыдущего месяца. Если в феврале арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в марте цена остается на том же уровне. А вот по арендаторам, которые в феврале арендовали квартиры в среднем за 8 800 гривен, в марте платят похожую 8000 грн, то есть на 9,1% меньше.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в следующих районах:
- Приморский — 13 000 грн;
- Киевский — 9 000 грн.
В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся:
- Хаджибейский — 7 500 грн;
- Пересыпский — 7 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе.
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (425) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на март 2026 года на рынке аренды квартир наблюдается несколько ценовых категорий, которые чаще всего встречаются в одинаковом процентном соотношении 16,7%.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.
В марте 2026 г. в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.
Если в феврале средняя стоимость предложений составляла 14 тысяч гривен, то в марте цена остается на похожем уровне. Арендаторы, в феврале снимавшие жилье в среднем за 11 500 гривен, в марте платят примерно 10 500 грн, то есть на 8,7% меньше.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 17 400 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года, к которому относятся:
- Киевский — 11 000 грн;
- Хаджибейский — 11 000 грн;
- Пересыпский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 5 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (346) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 16 000 грн, по такой цене сдается по 18,2% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в марте 2026 года удерживается на уровне февраля. Если в начале февраля 2026 цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 20 000 грн, то в начале марта ценовая позиция остается стабильной.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 26 100 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе – 11 800 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе.
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
