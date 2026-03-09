Цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 17%, а аренда трехкомнатных квартир фактически не изменилась.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По данным ЛУН Статистика, в марте 2026 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается на уровне предыдущего месяца. Если в феврале арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в марте цена остается на том же уровне. А вот по арендаторам, которые в феврале арендовали квартиры в среднем за 8 800 гривен, в марте платят похожую 8000 грн, то есть на 9,1% меньше.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – март 2026

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в следующих районах:

Приморский — 13 000 грн;

Киевский — 9 000 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся:

Хаджибейский — 7 500 грн;

Пересыпский — 7 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – март 2026

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (425) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на март 2026 года

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на март 2026 года на рынке аренды квартир наблюдается несколько ценовых категорий, которые чаще всего встречаются в одинаковом процентном соотношении 16,7%.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – март 2026

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.

В марте 2026 г. в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.

Если в феврале средняя стоимость предложений составляла 14 тысяч гривен, то в марте цена остается на похожем уровне. Арендаторы, в феврале снимавшие жилье в среднем за 11 500 гривен, в марте платят примерно 10 500 грн, то есть на 8,7% меньше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – март 2026

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 17 400 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года, к которому относятся:

Киевский — 11 000 грн;

Хаджибейский — 11 000 грн;

Пересыпский — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Одессы – март 2026

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 5 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (346) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на март 2026 года

По данным M2bomber, по состоянию на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 16 000 грн, по такой цене сдается по 18,2% двухкомнатных квартир в Одессе.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – март 2026

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в марте 2026 года удерживается на уровне февраля. Если в начале февраля 2026 цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 20 000 грн, то в начале марта ценовая позиция остается стабильной.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – март 2026

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 26 100 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе – 11 800 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Одессы – март 2026

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе по состоянию на март 2026 года

