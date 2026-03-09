Ціни на оренду квартир в Одесі у березні 2026 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у березні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 17%, а оренда трикімнатних фактично не змінилася.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у березні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується на рівні попереднього місяця. Якщо у лютому орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в березні ціна залишається на тому самому рівні. А от щодо орендарів, які у лютому орендували квартири в середньому за 8 800 гривень, у березні сплачують схожу 8000 грн, тобто на 9,1% менше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:

Приморський — 13 000 грн;

Київський — 9 000 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться:

Хаджибейський — 7 500 грн;

Пересипський — 7 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Одеси – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (425) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на березень 2026 року на ринку оренди квартир спостерігається кілька цінових категорій, які найчастіше зустрічаються в однаковому відсотковому співвідношенні 16,7%.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – березень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У березні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.

Якщо у лютому середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в березні ціна залишається на схожому рівні. Орендарі, які у лютому знімали житло в середньому за 11 500 гривень, у березні платять приблизно 10 500 грн, тобто на 8,7% менше.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 17 400 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у березні 2026, до якого належать:

Київський — 11 000 грн;

Хаджибейський — 11 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районам Одеси – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 5 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (346) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 16 000 грн, за такою ціною здається по 18,2% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – березень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у березні 2026 утримується на рівні лютого. Якщо на початку лютого 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 20 000 грн, то на початку березня цінова позиція залишається стабільною.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 26 100 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 11 800 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районам Одеси – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (109) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

