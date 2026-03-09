- Категорія
Ціни на оренду квартир в Одесі у березні 2026 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у березні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у березні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 17%, а оренда трикімнатних фактично не змінилася.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у березні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується на рівні попереднього місяця. Якщо у лютому орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в березні ціна залишається на тому самому рівні. А от щодо орендарів, які у лютому орендували квартири в середньому за 8 800 гривень, у березні сплачують схожу 8000 грн, тобто на 9,1% менше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:
- Приморський — 13 000 грн;
- Київський — 9 000 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться:
- Хаджибейський — 7 500 грн;
- Пересипський — 7 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (425) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на березень 2026 року на ринку оренди квартир спостерігається кілька цінових категорій, які найчастіше зустрічаються в однаковому відсотковому співвідношенні 16,7%.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У березні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.
Якщо у лютому середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в березні ціна залишається на схожому рівні. Орендарі, які у лютому знімали житло в середньому за 11 500 гривень, у березні платять приблизно 10 500 грн, тобто на 8,7% менше.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 17 400 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у березні 2026, до якого належать:
- Київський — 11 000 грн;
- Хаджибейський — 11 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 5 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (346) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 16 000 грн, за такою ціною здається по 18,2% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у березні 2026 утримується на рівні лютого. Якщо на початку лютого 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 20 000 грн, то на початку березня цінова позиція залишається стабільною.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 26 100 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 11 800 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (109) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
