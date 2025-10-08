Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)

Одеса
Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика).

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 50%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 37%, а аренда трехкомнатных стоит на 4% дороже шести месяцев назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2025 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте уменьшилась. Если в сентябре арендодатели предлагали жилье в среднем за 13 тысяч гривен, то в октябре цена снизилась до 12 тысяч гривен, что составляет примерно 7,7%. В то же время арендаторы, в сентябре арендовавшие квартиры в среднем за 9 500 гривен, в октябре платили около 9 000 гривен, то есть на 5,3% меньше, чем месяцем ранее.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы.

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Приморский — 14 000 грн;
  • Киевский — 9 500 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся:

  • Хаджибейский — 8 000 грн; 
  • Пересипский — 6 500 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 8 000–10 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (317) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 4 800 грн и по такой цене сдается 20% однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе - октябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В октябре 2025 года в Одессе зафиксировано заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в сентябре средняя стоимость предложений составляла 16 800 гривен, то в октябре она уменьшилась до 15 500 гривен, то есть примерно на 7,7%. В то же время арендаторы, которые в сентябре снимали жилье в среднем за 14 400 гривен, в октябре платили около 12 200 гривен, что означает снижение почти на 15,3%.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе - октябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

  • Приморский — 17 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к которому относятся:

  • Киевский — 13 000 грн; 
  • Хаджибеевский — 9 000 грн; 
  • Пересыпский — 8 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 — 14 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (157) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 800 грн, по такой цене сдается 21.4% двухкомнатных квартир в Одессе.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе - октябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в октябре 2025 упала на 16,8% за последний месяц. То есть если в начале сентября 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 25 000 грн в среднем, то в начале октября цена достигла 20 800 грн.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

  • Приморский — 26 000 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 12 500 грн.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика