Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года (инфографика)
Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 50%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 37%, а аренда трехкомнатных стоит на 4% дороже шести месяцев назад.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2025 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте уменьшилась. Если в сентябре арендодатели предлагали жилье в среднем за 13 тысяч гривен, то в октябре цена снизилась до 12 тысяч гривен, что составляет примерно 7,7%. В то же время арендаторы, в сентябре арендовавшие квартиры в среднем за 9 500 гривен, в октябре платили около 9 000 гривен, то есть на 5,3% меньше, чем месяцем ранее.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы.
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Приморский — 14 000 грн;
- Киевский — 9 500 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся:
- Хаджибейский — 8 000 грн;
- Пересипский — 6 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 8 000–10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (317) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 4 800 грн и по такой цене сдается 20% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе
В октябре 2025 года в Одессе зафиксировано заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в сентябре средняя стоимость предложений составляла 16 800 гривен, то в октябре она уменьшилась до 15 500 гривен, то есть примерно на 7,7%. В то же время арендаторы, которые в сентябре снимали жилье в среднем за 14 400 гривен, в октябре платили около 12 200 гривен, что означает снижение почти на 15,3%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 17 000 грн.
За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к которому относятся:
- Киевский — 13 000 грн;
- Хаджибеевский — 9 000 грн;
- Пересыпский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 — 14 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (157) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 800 грн, по такой цене сдается 21.4% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в октябре 2025 упала на 16,8% за последний месяц. То есть если в начале сентября 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 25 000 грн в среднем, то в начале октября цена достигла 20 800 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 26 000 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 12 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.